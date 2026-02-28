Televoto Sanremo 2026, come votare durante la finale: i codici dei cantanti in gara e i numeri

Sarà possibile votare il proprio Big preferito attraverso chiamata telefonica o SMS. Il vincitore di Sanremo 2026 sarà proclamato grazie al voto combinato degli spettatori, della giuria della Sala Stampa TV e Web e della Giuria delle Radio.

Sabato 28 febbraio la quinta e ultima serata di Sanremo 2026. Sarà proclamato il vincitore del Festival condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Vediamo come si arriverà al verdetto finale e come votare il proprio big preferito. La serata si articolerà in due fasi. Nella prima fase, sarà possibile votare tutti e trenta i big in gara. In particolare, a esprimere le proprie preferenze sarà il pubblico tramite il televoto e avrà un peso del 34% sull'esito finale, la giuria della Sala Stampa TV e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). Dopo questa fase sarà stilata la top five, dunque una classifica che comprende solo i primi cinque artisti. E così, si passerà alla seconda fase. Nella seconda fase, le tre giurie voteranno per i cinque artisti rimasti in gara. Così, si giungerà alla proclamazione del vincitore.

Come votare tramite chiamata da numero fisso

Sarà possibile votare da casa sia tramite chiamata da numero fisso che tramite sms. Per votare tramite chiamata telefonica occorrerà digitare il numero 894.001. Un messaggio preregistrato darà tutte le indicazioni per esprimere la propria preferenza. Il costo sarà di 0,51 centesimi IVA inclusa. Si può votare al massimo tre volte nella prima fase e una volta nella seconda fase.

Come votare tramite SMS e i costi

Per votare tramite SMS, invece, occorre inviare un messaggio al numero 475.475.1. Nel testo del messaggio si dovrà scrivere il codice a due cifre di identificazione della canzone scelta. Di seguito un esempio sulle alternative considerate valide. Se si intende votare la canzone con il codice "01" si potrà anche scrivere: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01, numero 1, numero1, numero 01, numero01. Il costo è di 0,50 centesimi IVA inclusa. Si può inviare un massimo di tre SMS nella prima fase e un solo SMS nella seconda fase.

I codici per votare il vincitore di Sanremo

I codici per votare il vincitore di Sanremo sono assegnati in base all'ordine di esibizione degli artisti. Al momento, non sono ancora stati rivelati. I 30 big in gara sono:

01- Francesco Renga – Il meglio di me

02- Chiello – Ti penso sempre

03- Raf – Ora e per sempre

04- Bambole di pezza – Resta con me

05- Leo Gassman – Naturale

06- Malika Ayane – Animali notturni

07- Tommaso Paradiso – I romantici

08- J-Ax – Italia starter Pack

09- Lda e Aka 7even – Poesie clandestine

10- Serena Brancale – Qui con me

11- Patty Pravo – Opera

12- Sal Da Vinci – Per sempre si

13- Elettra Lamborghini – Voilà

14- Ermal Meta – Stella stellina

15-Ditonellapiaga – Che Fastidio

16- Nayt – Prima che

17- Arisa – Magica favola

18- Sayf – Tu mi piaci tanto

19- Levante – Sei tu

20- Fedez e Masini – Male necessario

21- Samurai Jay – Ossessione

22- Michele Bravi – Prima o poi

23- Fulminacci – Stupida sfortuna

24- Luchè – Labirinto

25- Tredici Pietro – Uomo che cade

26- Mara Sattei – Le cose che non sai di me

27- Dargen D'Amico – Ai Ai

28- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

29- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

30- Eddie Brock – Avvoltoi