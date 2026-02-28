Televoto Sanremo 2026, come votare durante la finale: i codici dei cantanti in gara e i numeri
Sabato 28 febbraio la quinta e ultima serata di Sanremo 2026. Sarà proclamato il vincitore del Festival condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Vediamo come si arriverà al verdetto finale e come votare il proprio big preferito. La serata si articolerà in due fasi. Nella prima fase, sarà possibile votare tutti e trenta i big in gara. In particolare, a esprimere le proprie preferenze sarà il pubblico tramite il televoto e avrà un peso del 34% sull'esito finale, la giuria della Sala Stampa TV e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). Dopo questa fase sarà stilata la top five, dunque una classifica che comprende solo i primi cinque artisti. E così, si passerà alla seconda fase. Nella seconda fase, le tre giurie voteranno per i cinque artisti rimasti in gara. Così, si giungerà alla proclamazione del vincitore.
Come votare tramite chiamata da numero fisso
Sarà possibile votare da casa sia tramite chiamata da numero fisso che tramite sms. Per votare tramite chiamata telefonica occorrerà digitare il numero 894.001. Un messaggio preregistrato darà tutte le indicazioni per esprimere la propria preferenza. Il costo sarà di 0,51 centesimi IVA inclusa. Si può votare al massimo tre volte nella prima fase e una volta nella seconda fase.
Come votare tramite SMS e i costi
Per votare tramite SMS, invece, occorre inviare un messaggio al numero 475.475.1. Nel testo del messaggio si dovrà scrivere il codice a due cifre di identificazione della canzone scelta. Di seguito un esempio sulle alternative considerate valide. Se si intende votare la canzone con il codice "01" si potrà anche scrivere: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01, numero 1, numero1, numero 01, numero01. Il costo è di 0,50 centesimi IVA inclusa. Si può inviare un massimo di tre SMS nella prima fase e un solo SMS nella seconda fase.
I codici per votare il vincitore di Sanremo
I codici per votare il vincitore di Sanremo sono assegnati in base all'ordine di esibizione degli artisti. Al momento, non sono ancora stati rivelati. I 30 big in gara sono:
01- Francesco Renga – Il meglio di me
02- Chiello – Ti penso sempre
03- Raf – Ora e per sempre
04- Bambole di pezza – Resta con me
05- Leo Gassman – Naturale
06- Malika Ayane – Animali notturni
07- Tommaso Paradiso – I romantici
08- J-Ax – Italia starter Pack
09- Lda e Aka 7even – Poesie clandestine
10- Serena Brancale – Qui con me
11- Patty Pravo – Opera
12- Sal Da Vinci – Per sempre si
13- Elettra Lamborghini – Voilà
14- Ermal Meta – Stella stellina
15-Ditonellapiaga – Che Fastidio
16- Nayt – Prima che
17- Arisa – Magica favola
18- Sayf – Tu mi piaci tanto
19- Levante – Sei tu
20- Fedez e Masini – Male necessario
21- Samurai Jay – Ossessione
22- Michele Bravi – Prima o poi
23- Fulminacci – Stupida sfortuna
24- Luchè – Labirinto
25- Tredici Pietro – Uomo che cade
26- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
27- Dargen D'Amico – Ai Ai
28- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
29- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
30- Eddie Brock – Avvoltoi