La vita privata di Ermal Meta: l’amore per la compagna Chiara Sturdà e le tre figlie

Ermal Meta e Chiara Sturdà

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una vita vissuta tra note e sentimenti profondi, quella di Ermal Meta, che per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 – così come nella vita – può contare sull'appoggio della sua Chiara Sturdà. Legati dal 2020, dopo la fine della storica relazione del cantante con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, i due hanno intrapreso un percorso familiare che li vede ancora uniti e innamorati. Prima dell'arrivo della loro primogenita biologica, infatti, la coppia ha scelto di aprire il cuore e la propria casa a due ragazze in Albania, diventando genitori ben prima del 2024.

La storia d'amore con Chiara Sturdà

Chiara Sturdà, classe 1990, è la donna che ha cambiato la prospettiva di vita di Ermal Meta. Lontana dal mondo del palcoscenico, lavora come marketing manager e agente sportiva. La loro relazione è iniziata poco prima del lockdown del 2020 e, da allora, non si sono più lasciati. Sturdà è stata definita dal cantautore come la sua roccia, specialmente durante i momenti più complessi, come la recente e difficile gravidanza. In più occasioni, l'artista ha dichiarato quanto la forza della compagna sia stata fondamentale per proteggere la loro famiglia e portare alla luce la piccola Fortuna, nonostante le complicazioni mediche iniziali.

Ermal Meta insieme a Chiara Sturdà

L'incontro in Albania e la scelta di adottare due figlie

Nonostante la nascita della piccola Fortuna sia stata accolta come un miracolo, Ermal Meta ha recentemente dichiarato che non si tratta della sua prima figlia. Il percorso della genitorialità per la coppia è iniziato circa tre anni fa in Albania. Durante una visita in un orfanotrofio nel suo paese d'origine, la coppia è rimasta folgorata da due ragazze. I due hanno iniziato a frequentarle, portandole in vacanza con loro e instaurando un legame filiale profondissimo. A causa delle lungaggini burocratiche e delle leggi sulle adozioni internazionali, non hanno potuto completare l'iter legale immediato, ma la scelta è stata definitiva: appena le due ragazze hanno compiuto 18 anni, è stato stabilito che si trasferissero in Italia per vivere insieme al cantante e alla compagna, entrando a tutti gli effetti a far parte del nucleo familiare.

Leggi anche Chi è Stjepan Hauser, il violoncellista che duetterà con Fedez e Marco Masini nella serata delle cover di Sanremo

La nascita della figlia Fortuna

Il 19 giugno 2024 la gioia della famiglia si è completata con la nascita di Fortuna Marie. Un nome fortemente simbolico per una bambina arrivata dopo un periodo di grande apprensione. Il cantante ha raccontato il calvario vissuto dalla sua compagna: una gravidanza difficile che ha messo alla prova la salute della donna e della piccola. Oggi, con tre figlie che lo aspettano a casa, la vita di Ermal Meta ha assunto un significato nuovo, trasformandolo in un padre presente e orgoglioso della sua famiglia.