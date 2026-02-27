Come votare il vincitore della quarta serata di Sanremo 2026: i codici dei duetti per il televoto

Anche stasera il televoto potrà decidere chi merita di vincere la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026. Ecco i codici dei cantanti in gara che si esibiranno sull’Ariston e come votarli.

Anche stasera, venerdì 27 febbraio 2026, il pubblico potrà votare il suo artista preferito a Sanremo. La quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, vedrà alle votazioni per decidere la classifica finale della serata duetti il televoto (34%), la giuria della sala stampa, tv e web (33%) e la giuria delle radio (33%). L’artista che raggiungerà il maggior numero di voti sarà dichiarato vincitore della serata delle cover.

I telespettatori e tutti coloro che intendono votare per il loro cantante preferito potranno esprimere la loro preferenza inviando il codice a 2 cifre che Carlo Conti annuncerà una volta che l'artista sarà sul palco, tramite SMS o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso.

Come votare tramite SMS o tramite chiamata da numero fisso

È possibile votare il proprio artista preferito tramite SMS, inviando un messaggio con il codice del televoto assegnato al Big in gara al numero 4754751. Per votare tramite chiamata da rete fissa, bisognerà comporre il numero 894001 e digitare sulla tastiera il codice a 2 cifra corrispondente all'artista che si intende votare.

Sia chiamate che messaggi hanno dei costi associati al televoto. Se si opta per il numero telefonico fisso (894.001) il costo sarà di Euro 0,51 IVA inclusa, in caso di voto valido.

Il costo di ogni messaggio SMS, con voto valido, sarà addebitata all’utente dal proprio operatore la cifra Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima e Daily Telecom Mobile.

Il numero massimo di voti effettuabili è pari a 3 voti per ciascuna sessione di voto: non ci sarà alcun addebito per le chiamate effettuate dall'utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto.

I codici per votare il vincitore della serata duetti di Sanremo

I codici assegnati ai cantanti, anche stasera, seguiranno l'ordine di uscita degli artisti sul palco. Per esprimere la propria preferenza, bisognerà votare con il numero associato all'artista. Ecco la lista dei cantanti e i rispettivi codici: