Come votare il vincitore della quarta serata di Sanremo 2026: i codici dei duetti per il televoto
Anche stasera, venerdì 27 febbraio 2026, il pubblico potrà votare il suo artista preferito a Sanremo. La quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, vedrà alle votazioni per decidere la classifica finale della serata duetti il televoto (34%), la giuria della sala stampa, tv e web (33%) e la giuria delle radio (33%). L’artista che raggiungerà il maggior numero di voti sarà dichiarato vincitore della serata delle cover.
I telespettatori e tutti coloro che intendono votare per il loro cantante preferito potranno esprimere la loro preferenza inviando il codice a 2 cifre che Carlo Conti annuncerà una volta che l'artista sarà sul palco, tramite SMS o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso.
Come votare tramite SMS o tramite chiamata da numero fisso
È possibile votare il proprio artista preferito tramite SMS, inviando un messaggio con il codice del televoto assegnato al Big in gara al numero 4754751. Per votare tramite chiamata da rete fissa, bisognerà comporre il numero 894001 e digitare sulla tastiera il codice a 2 cifra corrispondente all'artista che si intende votare.
Sia chiamate che messaggi hanno dei costi associati al televoto. Se si opta per il numero telefonico fisso (894.001) il costo sarà di Euro 0,51 IVA inclusa, in caso di voto valido.
Il costo di ogni messaggio SMS, con voto valido, sarà addebitata all’utente dal proprio operatore la cifra Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima e Daily Telecom Mobile.
Il numero massimo di voti effettuabili è pari a 3 voti per ciascuna sessione di voto: non ci sarà alcun addebito per le chiamate effettuate dall'utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto.
I codici per votare il vincitore della serata duetti di Sanremo
I codici assegnati ai cantanti, anche stasera, seguiranno l'ordine di uscita degli artisti sul palco. Per esprimere la propria preferenza, bisognerà votare con il numero associato all'artista. Ecco la lista dei cantanti e i rispettivi codici:
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup 01
- Eddie Brock con Fabrizio Moro 02
- Mara Sattei con Mecna 03
- Patty Pravo con Timofej Andrijanshenko 04
- Levante con Gaia 05
- Malika Ayane con Claudio Santamaria 06
- Bambole di Pezza con Cristina D'avena 07
- Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso 08
- Tommaso Paradiso con Stadio 09
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia 10
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band 11
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas 12
- Fulminacci con Francesca Fagnani 13
- LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo 14
- Raf con The Kolors 15
- J-Ax con Ligera County Fam 16
- Ditonellapiaga con TonyPitony 17
- Enrico Nigiotti con ALFA 18
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia 19
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi 20
- Francesco Renga con Giusy Ferreri 21
- Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA 22
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci 23
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo 24
- Fedez & Masini 25
- Ermal Meta con Dardust 26
- Nayt con Joan Thiele 27
- Luchè con Gianluca Grignani 28
- Chiello con maestro Saverio Cigarini 29
- Leo Gassmann con Aiello 30