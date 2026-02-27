Eventi e Festival
video suggerito
video suggerito
Festival di Sanremo 2026

Come votare il vincitore della quarta serata di Sanremo 2026: i codici dei duetti per il televoto

Anche stasera il televoto potrà decidere chi merita di vincere la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026. Ecco i codici dei cantanti in gara che si esibiranno sull’Ariston e come votarli.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Gaia Martino
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Festival di Sanremo 2026

Anche stasera, venerdì 27 febbraio 2026, il pubblico potrà votare il suo artista preferito a Sanremo. La quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, vedrà alle votazioni per decidere la classifica finale della serata duetti il televoto (34%), la giuria della sala stampa, tv e web (33%) e la giuria delle radio (33%). L’artista che raggiungerà il maggior numero di voti sarà dichiarato vincitore della serata delle cover.

I telespettatori e tutti coloro che intendono votare per il loro cantante preferito potranno esprimere la loro preferenza inviando il codice a 2 cifre che Carlo Conti annuncerà una volta che l'artista sarà sul palco, tramite SMS o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso.

Come votare tramite SMS o tramite chiamata da numero fisso

È possibile votare il proprio artista preferito tramite SMS, inviando un messaggio con il codice del televoto assegnato al Big in gara al numero 4754751. Per votare tramite chiamata da rete fissa, bisognerà comporre il numero 894001 e digitare sulla tastiera il codice a 2 cifra corrispondente all'artista che si intende votare.

Leggi anche
Vincenzo Schettini e la ricostruzione del caso scoppiato sui social: i motivi della polemica e cos'è successo

Sia chiamate che messaggi hanno dei costi associati al televoto. Se si opta per il numero telefonico fisso (894.001) il costo sarà di Euro 0,51 IVA inclusa, in caso di voto valido.

Il costo di ogni messaggio SMS, con voto valido, sarà addebitata all’utente dal proprio operatore la cifra Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima e Daily Telecom Mobile.

Il numero massimo di voti effettuabili è pari a 3 voti per ciascuna sessione di voto: non ci sarà alcun addebito per le chiamate effettuate dall'utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto.

I codici per votare il vincitore della serata duetti di Sanremo

I codici assegnati ai cantanti, anche stasera, seguiranno l'ordine di uscita degli artisti sul palco. Per esprimere la propria preferenza, bisognerà votare con il numero associato all'artista. Ecco la lista dei cantanti e i rispettivi codici:

  1. Elettra Lamborghini con Las Ketchup 01
  2. Eddie Brock con Fabrizio Moro 02
  3. Mara Sattei con Mecna 03
  4. Patty Pravo con Timofej Andrijanshenko 04
  5. Levante con Gaia 05
  6. Malika Ayane con Claudio Santamaria 06
  7. Bambole di Pezza con Cristina D'avena 07
  8. Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso 08
  9. Tommaso Paradiso con Stadio 09
  10. Michele Bravi con Fiorella Mannoia 10
  11. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band 11
  12. Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas 12
  13. Fulminacci con Francesca Fagnani 13
  14. LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo 14
  15. Raf con The Kolors 15
  16. J-Ax con Ligera County Fam 16
  17. Ditonellapiaga con TonyPitony 17
  18. Enrico Nigiotti con ALFA 18
  19. Serena Brancale con Gregory Porter e Delia 19
  20. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi 20
  21. Francesco Renga con Giusy Ferreri 21
  22. Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA 22
  23. Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci 23
  24. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo 24
  25. Fedez & Masini 25
  26. Ermal Meta con Dardust 26
  27. Nayt con Joan Thiele 27
  28. Luchè con Gianluca Grignani 28
  29. Chiello con maestro Saverio Cigarini 29
  30. Leo Gassmann con Aiello 30
Eventi e Festival
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Eventi e Festival
api url views