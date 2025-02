Nino Frassica: “Per Sanremo c’è un copione che so a memoria. Sarò un chitarrista rock dentro a una chiesa” A poche ore dall’inizio del secondo appuntamento con il Festival di Sanremo, Nino Frassica ha rivelato come si sta preparando per la serata. Con l’ironia che lo contraddistingue, il co-conduttore ha spiegato a Fanpage.it con che spirito salirà sul palco del Teatro Ariston. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

È tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dalle 20:45. A poco dall'inizio dell'appuntamento con la kermesse canora, Nino Frassica – co-conduttore insieme a Cristiano Malgioglio e Bianca Balti – ha raccontato a Fanpage.it come si è preparato per la serata.

La "preparazione" di Nino Frassica al Festival di Sanremo

Fanpage.it ha chiesto a Nino Frassica come ci si prepara a un Festival di Sanremo. Il co-conduttore non ha potuto fare a meno di usare la sua solita ironia: "Per essere molto sveglio e lucido, faccio molta ginnastica la mattina. Mi alzo alle due, due e mezzo, poi bevo un bicchiere d'acqua, vado a dormire e mi sveglio alle nove e un quarto, guardo che ora è e metto la sveglia a mezzogiorno. Mi alzo e comincio a fare ginnastica". Ad aiutarlo sono gli esercizi di respirazione, ma non solo: "Faccio yoga, pilates, yogurt e poi dopo fisicamente sono a posto".

Nino Frassica: "Mi sento un chitarrista rock dentro a una chiesa"

Nino Frassica vuole arrivare pronto sul Teatro dell'Ariston: "Studio a memoria il copione e sono pronto per la serata. C'è un copione che io sicuramente rispetterò. Mi rifaccio ai testi del Bagaglino, cercherò di fare il comico del Bagaglino e cercherò di divertirmi". Il co-conduttore non nasconde di essere spesso ironico: "Non parlo mai seriamente, a volte mi sento un alieno. Mi sento un chitarrista rock dentro a una chiesa. Stasera sono nel posto giusto per suonare". Con lui sul palco della 75edizione del Festival ci saranno anche Cristiano Malgioglio – che a Fanpage.it ha rivelato che affronterà la serata in ricordo di Raffaella Carrà – e Bianca Balti. Durante la conferenza stampa, la modella ha spiegato perché ha deciso di partecipare al Festival: "Voglio essere una celebrazione della vita e lo voglio vivere così. Voglio che la mia presenza sia questo, ma parleremo dei miei dolori in altra sede".