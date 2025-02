video suggerito

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025: i cantanti in ordine di uscita e gli ospiti La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in onda mercoledì 12 febbraio dalle ore 20.40. 15 dei 29 artisti si esibiranno di nuovo sul palco dell’Ariston. Apre la serata Rocco Hunt, chiude Willie Peyote poco dopo l’1. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti e gli ospiti. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, mercoledì 12 febbraio, va in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno 15 dei 29 big in gara con i rispettivi brani, che il pubblico ha ascoltato la prima volta la scorsa serata. Al fianco di Carlo Conti ci saranno come co- conduttori Cristiano Malgioglio, Bianca Balti e Nino Frassica. Super ospite della serata Damiano David, da poco cantante solista e leader dei Maneskin, che hanno vinto la kermesse nel 2021 con il brano Zitti e Buoni.

Prima del Festival, come di consueto, spazio al Primafestival con Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. L'appuntamento è alle ore 20.30. La seconda serata invece dovrebbe finire sempre intorno all'1.30, per poi dare la linea al DopoFestival con Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo. Per quanto riguarda il voto, questa sera toccherà al pubblico tramite il televoto e la Giuria delle Radio.

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025, mercoledì 12 febbraio, sul palco dell'Ariston si esibiranno metà degli artisti in gara. In particolare, 15 dei 29 cantanti faranno risentire i loro brani al pubblico. A votare sarà il pubblico stesso tramite il televoto e poi la Giuria delle radio. Alla fine della serata verrà stilata una classifica che terrà conto di entrambe le preferenze e gli spettatori conosceranno la prima cinquina. Ecco i nomi e l'ordine dei cantanti annunciati in conferenza:

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Rocco Hunt Elodie Lucio Corsi The Kolors Serena Brancale Fedez Francesca Michielin Simone Cristicchi Marcella Bella Bresh Achille Lauro Giorgia Rkomi Rose Villain Willy Peyote