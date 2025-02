video suggerito

Chi sono Lil Jolie e Vale LP: "Dopo l'Erasmus ad Amici e X Factor, siamo pronte per Sanremo Giovani" Lil Jolie, nome d'arte di Angela Ciancio, e Vale Lp, nome d'arte di Valentina Sanseverino, con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore si giocheranno la vittoria di Sanremo Giovani 2025: qui l'intervista.

A cura di Vincenzo Nasto

Lil Jolie e Vale Lp, foto di Tommaso Biagetti

Lil Jolie, nome d'arte di Angela Ciancio, e Vale Lp, nome d'arte di Valentina Sanseverino, saranno probabilmente le due autrici da battere nella finale di Sanremo Giovani 2025 con il brano Dimmi tu quando sei pronto a fare l'amore, che vede anche come autrice Madame. Le due cantanti campane, che ai loro esordi su Soundcloud con brani come Noi e Fine fra' me avevano attirato l'attenzione del pubblico urban, arrivano al Festival di Sanremo 2025 dopo un lungo Erasmus. Dalla convivenza a un addio forzato per le partecipazioni di Vale Lp a X Factor e successivamente arriva quella di Lil Jolie ad Amici, entrambe hanno pubblicato un progetto: rispettivamente Guagliona e La vita non uccide. Ma il cerchio si chiude e ricongiunge le due cantanti dopo il tour degli instore di Lil Jolie post-Amici e il sogno di un disco assieme si tramuta in realtà: non prima di salire sul palco, questa volta di Sanremo, assieme. Qui l'intervista a Vale Lp e Lil Jolie.

Cosa significa arrivare assieme al Festival di Sanremo?

Vale Lp: Un gran segnale, a prescindere da Sanremo, c'era già la voglia di ritornare a lavorare insieme. Dopo l'esperienza di Lil ad Amici, ci siamo dette che avremmo voluto dedicare un anno a noi stesse, ed era il momento di fare un disco assieme.

Dopo le vostre esperienze ad Amici ed X Factor, cosa vi ha fatto capire che era il momento giusto?

Vale Lp: Sentivamo di aver fatto passi in avanti. Ci eravamo date del tempo per scoprirci e per dichiararci al pubblico per quelle che eravamo, per quelle che poi siamo diventate. Non volevamo farlo solo perché eravamo amiche o perché abbiamo cominciato insieme. Poi viviamo di segnali, e Sanremo è stata la coincidenza più grande.

Infatti, dopo il periodo iniziale dei brani caricati su Soundcloud, gli anni successivi sono stati un Erasmus, anche televisivo. Che bonus è stato e come influenza l'impatto mediatico di Sanremo?

Lil Jolie: Sicuramente aiuta dal punto di vista organizzativo: Amici mi ha dato una mano perché sono una persona poco pragmatica, poco organizzata.

Vale Lp: Invece per me è stato l'opposto, perché l'ho fatto in un momento poco coscienzioso della mia vita artistica. Mi ha aiutato a vedere alcuni lati, come la spregiudicatezza. Credo che la partecipazione ai talent sia però stata necessaria.

Perché?

Vale Lp: Perché credo sia stato l'unico modo per allontanarsi dall'altra, visto che abbiamo sempre vissuto assieme. Abbiamo vissuto il momento per capire chi eravamo e per assurdo, ci siamo messe in discussione in televisione.

Lil Jolie: Sì, anche io venivo da un periodo abbastanza tormentato e di scelte toste. Ci piace metterci in discussione, vogliamo sbattere la testa nel muro e allontanarci dalla nostra zona di comfort. È questa la nostra visione adesso e l'abbiamo raccontato anche nella lettera che abbiamo scritto alla nostra community prima di cominciare questo percorso.

E poi arriva Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore.

Vale Lp: Esisteva già da un po', era una canzone a cui avevo lavorato con Francesca (Madame) mentre scrivevo il mio disco: avevo appena firmato con Sugar. Nella scelta della tracklist poi, all'uscita di Guagliona, lo vedevo molto più lontano dall'intimità di quell'album. Sentivo mancasse qualcosa, poi quando Lil è tornata dal tour estivo, ci siamo parlate molto, come all'inizio e abbiamo ricostruito tutta la nostra quotidianità. Nei primi giorni, quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto insieme, l'abbiamo ripreso quasi per scherzo e Lil ha cantato la prima strofa: abbiamo capito subito che aveva trovato la sua forma finale.

E com'è arrivata l'idea di partecipare a Sanremo Giovani?

Vale Lp: Ci è stato proposto, ma io ero un po' interdetta. Dall'altro lato Angela (Lil Jolie) mi ha sorpreso dicendomi: ‘Proviamo, che ce ne fott"'. Abbiamo chiuso tutto a ridosso delle 13 dell'ultimo giorno in cui scadevano le selezioni del brano: abbiamo girato il video ufficiale alle 9 e alle 12 lo abbiamo caricato. Effettivamente poi non l'abbiamo cambiato più ed è stato un altro momento importante. Ci ha dimostrato che quello era il nostro momento.

Avete idea di cosa dovrete affrontare nella settimana sanremese?

Lil Jolie: Essendo scaramantiche di base, non ci siamo mai fatti aspettative. Ci teniamo stretta la nostra ingenuità, la nostra leggerezza e ciò che arriverà sicuramente sarà un grande risultato.

Vale Lp: Per noi che siamo ancora abituate a vedere questo lavoro come un sogno, manco ce lo aspettavamo di esserci. Vogliamo solo cantare, fare una bella esibizione.

Avete un desiderio?

Vale Lp: Spero che questa occasione sia veramente una grande opportunità per suonare questo disco in giro. Questo è il desiderio più grande.

Che reazioni hanno avuto a casa?

Lil Jolie: Panico, mia madre non può uscire di casa. L'altro giorno era a un funerale e le persone invecce di pensare al defunto, la gente si è messa a parlare con lei.

Vale Lp: Questo ci rende felici, vedere negli occhi delle persone che amiamo e che ci amano, la felicità. Questo è il vero messaggio della musica, il sentimento collettivo.