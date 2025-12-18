Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

Sanremo 2026, aumentano i prezzi dei biglietti per il Festival: +20%, ma il Comune ne ha una quota riservata

I prezzi dei biglietti del Festival di Sanremo aumentano del 20%: rincari per platea, galleria e finale. Modalità di acquisto in arrivo, polemiche già accese.
A cura di Francesco Raiola
Teatro Ariston di Sanremo
Festival di Sanremo 2026

I prezzi per assistere al Festival di Sanremo sono aumentati del 20% rispetto a quelli degli anni scorsi. E nasce una delle prime polemiche sul Festival. Quest'anno, infatti, chi vorrà acquistare i biglietti per assistere al secondo Festival consecutivo di Carlo Conti (che con questo raggiungerà il quinto in carriera) oltre a essere fortunato dovrà anche sborsare qualche euro in più rispetto a chi è riuscito ad aggiudicarselo l'anno scorso. Il motivo è nel mercato, pare, ovvero vista la richiesta altissima di biglietti – e lo spazio limitato del Teatro Ariston – i prezzi non potevano che lievitare e così è avvenuto.

Di quanto sono aumentati i biglietti per Sanremo 2026: i prezzi aggiornati

Mentre lo scorso anno, infatti, la platea per le prime quattro serate costava 200 euro e la galleria 120, da quest'anno i prezzi sono cambiati. Per assistere al Festival dalla platea bisognerà pagare 240 euro, mentre in galleria quest'anno costa 132 euro. Il cambiamento ha effetto anche sui prezzi dei biglietti per la serata finale. In platea, infatti, costerà 875 euro a fronte dei 730 euro del 2025, mentre in galleria costerà 430 rispetto ai 360 dello scorso anno. Il carnet per le cinque serate costerà 1.835 per la platea, mentre per chi vorrà seguirlo dalla galleria il prezzo sarà di 958 euro.

Chi può acquistare i biglietti

Per ora non sono state ancora pubblicate ufficialmente le modalità di acquisto dei biglietti, ma probabilmente come lo scorso anno bisognerà registrarsi su un sito dedicato e tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, un software selezionerà in modo casuale e alla presenza di un notaio. Non tutti coloro che si sono registrati, quindi, hanno diritto automatico all'acquisto dei biglietti e chi riuscirà probabilmente ne potrà acquistare un massimo di due. Molti dei biglietti, però, sono già in circolo con i pacchetti degli alberghi che comprendono soggiorno e accesso.

