Biglietti Sanremo 2025: come acquistarli, dove registrarsi e quanto costano

A cura di Daniela Seclì

Come acquistare e quanto costano i biglietti per assistere al Festival di Sanremo 2025 direttamente al Teatro Ariston. L'evento musicale condotto da Carlo Conti andrà in onda da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio. Quest'anno c'è un'importante novità. Alla luce del numero limitato di posti disponibili al teatro, occorrerà registrarsi per partecipare alla selezione per l'acquisto dei biglietti. Ecco le modalità e i prezzi.

Come acquistare i biglietti per Sanremo 2025

L'acquisto dei biglietti del Festival di Sanremo 2025 prevederà una procedura di registrazione, perché i posti sono limitati. La registrazione si terrà dalle ore 10:00 di giovedì 19 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio. Ci si potrà registrare collegandosi al sito https://www.Sanremo2025Rai-ticketone.it. Nel modulo occorrerà selezionare la data di interesse e il settore (platea o galleria). Precisare se si è cittadino straniero e comunicare eventuale disabilità motoria. Una volta inseriti questi dati si accede all'anagrafica che si dovrà compilare con:

Nome;

cognome;

data e luogo di nascita;

codice fiscale;

indirizzo di posta elettronica;

numero di telefono;

un valido documento di identità.

La compilazione dei moduli dà diritto ad accedere alla fase di selezione. Ogni utente potrà registrarsi una sola volta, le registrazioni multiple saranno bloccate. Tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, un software selezionerà in modo casuale e alla presenza di un notaio coloro che avranno la possibilità di acquistare il biglietto. Si passerà così all'ultima fase:

Nel periodo che va dal 13 gennaio fino al 27 gennaio, gli utenti che avranno completato una valida Registrazione e che saranno selezionati, riceveranno un’e-mail dal TicketOne fornitore che li informerà circa le modalità e le tempistiche per procedere all’acquisto del biglietto.

Gli utenti selezionati potranno acquistare al massimo due biglietti.

Quanto costano i biglietti per Sanremo 2025: i prezzi

La vendita dei biglietti per assistere al Festival di Sanremo 2025 dal vivo è stata affidata alla società TicketOne S.p.A. Veniamo al costo dei biglietti.

I biglietti per le serate dall'11 al 14 febbraio costano:

Platea: €200;

Galleria: €110.

I biglietti per la finale di sabato 15 Febbraio costano:

Platea: €730;

Galleria: €360.