Il nuovo stile di Levante a Sanremo 2026: addio shorts, nella prima serata si veste di cristalli

Levante è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa con il brano Sei tu. In quanti hanno notato la sua evoluzione di stile all’insegna del minimalismo messa in atto sul palco dell’Ariston?

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente cominciata e sono milioni gli spettatori che fino al prossimo sabato rimarranno incollati alla tv per scoprire il nome del nuovo vincitore. Quest'anno il direttore artistico Carlo Conti ha deciso di essere affiancato in tutte le serate da Laura Pausini, che ricopre gli inediti panni di co-conduttrice, ma i veri protagonisti dell'evento, come da tradizione, sono i big in gara. Tra loro c'è anche Levante, tornata all'Ariston per la terza volta con il brano Sei tu. In quanti hanno notato l'evoluzione minimal e chic del suo stile?

Il look di Levante per la prima serata di Sanremo 2026

Sul green carpet aveva incantato tutti con un maxi cappotto dark abbinato a un paio di collant color magenta, oggi per la prima serata sanremese Levante ha lasciato trionfare l'eleganza ma con un tocco di originalità. Per presentare l'inedito Sei tu si è affidata a Giorgio Armani, che ha realizzato per lei un custom made tempestato di cristalli silver. L'abito è un tubino gioiello iper fasciante, un modello con la gonna midi e la scollatura dritta e strapless che brilla a ogni movimento. Per completare il tutto ha scelto un paio di mules metalliche col tacco a spillo, un anello maxi con pietre colorate e un'acconciatura con onde morbide.

Levante in Giorgio Armani

L'evoluzione minimal di Levante a Sanremo

Come già anticipato a Fanpage.it da Lorenzo Oddo, lo stylist di Levante, la cantante ha approfittato della nuova esperienza a Sanremo per rivelare uno stile del tutto inedito. Negli scorsi anni aveva spaziato tra zeppe maxi, shorts con i cristalli e capelli platino, rendendo le sue esibizioni memorabili e iconiche. Ora, però, le cose sono cambiate: preferisce l'essenzialità, senza lustrini, fantasie chiassose o scintillii. L'obiettivo? Rendere la musica l'unica protagonista delle performance. Look semplici ma costruiti, forme clean e palette di colori neutri (anche se con qualche guizzo di originalità): in ogni outfit di Levante c'è un vago riferimento al brano. Non si preannuncia forse come una delle protagoniste più chic del Festival?

