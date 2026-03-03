Laura Pausini ha spoilerato la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo? Cos’è successo sul palco dell’Ariston

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono bastati una specie di sussurro all’orecchio e un dito puntato verso di sé a scatenare il sospetto social subito dopo la finale di Sanremo 2026: Laura Pausini, co-conduttrice del Festival, ha spoilerato spoilerato la vittoria di Sal Da Vinci qualche istante prima della proclamazione ufficiale? Il video del presunto "fuorionda", registrato durante l’ultima pausa pubblicitaria prima della proclamazione, è diventato virale nel giro di poche ore.

Il fuorionda che ha generato l’equivoco

Nel filmato si vedono sul palco dell’Ariston i due finalisti Sal Da Vinci e Sayf in attesa del verdetto che proclamerà chi tra loro ha vinto l’edizione 2026 del Festival. Pausini, co-conduttrice che ha accompagnato il conduttore Carlo Conti per tutte e 5 le serate, si avvicina prima a Da Vinci e gli sussurra qualcosa all’orecchio. Subito dopo fa lo stesso con Sayf. Quando si allontana, Sal sorride e si indica come a dire “Sono io”, mentre il cantante di “Tu mi piaci tanto” accenna un sorriso. Pochi istanti più tardi, in diretta, arriva l’annuncio ufficiale: il vincitore è proprio Sal Da Vinci con “Per sempre sì”.

Apriti cielo. Diverse pagine social e big account molto seguiti su Instagram e X hanno rilanciato il video parlando di possibile rivelazione anticipata. Ma davvero Pausini avrebbe compromesso il momento clou del Festival?

Alberto Matano fa chiarezza: “Laura Pausini parlava del segno zodiacale”

A fare chiarezza è stato Alberto Matano nel corso di La Vita in Diretta. Il conduttore ha raccontato di aver parlato direttamente con la cantante e di avere scoperto che non esiste nessuno spoiler e nessuna fuga di notizie. Prima dell’inizio del Festival, infatti, Pausini avrebbe chiesto un pronostico astrologico a Simon & The Stars, che le avrebbe detto che a vincere sarebbe stato un Ariete, segno considerato particolarmente fortunato. Durante la pausa pubblicitaria, Laura avrebbe semplicemente chiesto a entrambi i finalisti di che segno fossero. La coincidenza? Sia Sal Da Vinci (nato il 7 aprile) sia Sayf (23 marzo) sono proprio del segno dell’Ariete.