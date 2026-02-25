L’IA ha analizzato tutte le esibizioni di Sanremo 2026 per capire il vincitore: c’è una mina vagante

Gemini 3.0 ha analizzato tutte le esibizioni della prima serata del Festival di Sanremo. Partendo dai giudizi della critica e dai commenti ha stilato una prima classifica e una rosa di cantanti che potrebbero vincere il premio della Critica intitolato a Mia Martini.

Nella prima serata si sono esibiti tutti. 30 canzoni, un po’ di più di cantanti contando band e duetti. Il Festival di Sanremo 2026 è cominciato: l'esordio è stato visto da 9,6 milioni di spettatori. E così sono iniziati anche i pronostici. I cinque artisti più votati dalla sala stampa sono Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e il duo Fedez e Masini. L'ordine è casuale. Da qui alla serata finale la strada è ancora lunga ma abbiamo provato a capire se qualcosa si può già prevedere.

Per guardare nella sfera di cristallo è stato necessario usare l’intelligenza artificiale. È un esercizio che serve a mostrare come funzionano i meccanismi dietro questi algoritmi: non consigliamo di usare queste indicazioni per scommettere la casa sul podio di Sanremo. Anche se poi in qualche occasione l’intelligenza artificiale è riuscita a strappare qualcosa dal futuro: nel 2024 ha previsto la vittoria di Angelina Mango con La noia.

Il modello che abbiamo usato questa volta è Gemini 3, uno degli ultimi messi a disposizione da Google. La ricerca è stata abbastanza semplice. Partendo dal nome dei cantanti Gemini ha analizzato tutto il buzz, il rumore di fondo che si è creato in questi giorni. Ha preso i testi delle canzoni, i giudizi della critica e tutto quello che è servito per scrivere una classifica.

Il podio finale di Sanremo secondo Gemini

Gemini propone un podio con due posizioni più sicure e qualche posto un po’ più dubbio. Non solo. Alla fine del commento Gemini ha spiegato anche che esiste una mina vagante. Vi lasciamo qui il suo giudizio:

Il 1° Posto (La Super Favorita): Serena Brancale. Con la sua Qui con me, è attualmente in cima a tutte le lavagne dei bookmaker (quotata intorno al 3.00). La sua voce pazzesca, l'impatto emotivo del brano e l'ottimo riscontro delle giurie la rendono la candidata numero uno per la vittoria finale. Il 2° Posto: Fedez & Marco Masini. Sono la vera potenza da televoto di quest'anno. L'unione tra due fan base così diverse e gigantesche, unita al testo molto intimo di Male necessario, li spinge dritti verso la vetta (quotati intorno al 5.00/6.00). Il 3° Posto (In bilico tra due mondi): Sayf o Tommaso Paradiso. Per la medaglia di bronzo c'è una bella lotta. Da un lato c'è Sayf con Tu mi piaci tanto, considerato il vero outsider di questa edizione e fortissimo tra i più giovani; dall'altro c'è l'esordiente (all'Ariston) Tommaso Paradiso con I romantici, che porta il classico brano pop perfetto per le radio e da cantare a squarciagola. Attenzione alla mina vagante: Ditonellapiaga. Le sue quotazioni stanno salendo vertiginosamente, la sua Che fastidio! è virale e potrebbe fare la scalata silenziosa che sbaraglia tutti.

Chi sarà il vincitore del premio della critica

Quando andiamo sul Premio della Critica Gemini perde un po’ di sicurezza. Qui non definisce un vincitore certo ma una selezione di cantanti. I selezionati sono: Ermal Meta, Fulminacci, Ditonellapiaga, Maria Antonietta & Colombre. Anche se leggendo le motivazioni dei giudizi mischia un po’ il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il premio della Critica Mia Martini.