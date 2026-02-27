Le vere scommesse sui vincitori di Sanremo 2026: quali sono i cantanti più quotati su Polymarket

Polymarket sta raccogliendo puntate anche sul Festival di Sanremo 2026. Sulla piattaforma online dove gli utenti scommettono su guerre, eventi politici e morti improvvise ora c'è una sezione dedicata alla 76esima edizione al Festival della canzone italiana e il volume di previsioni sul possibile vincitore per la serata finale inizia a diventare consistente.

Le quotazioni non si distaccano molto da quelle di bookmakers tradizionali, ma giudicando alcune puntate piazzate sembra che alcuni utenti si aspettino qualche sorpresa al momento dell'annuncio del podio finale.

Come fa Polymarket a prevedere il vincitore di Sanremo

Polymarket è una piattaforma dove si può scommettere su tutto, da chi sarà il nuovo Papa al risultato del prossimo referendum, fino alla venuta di un nuovo Messia. Il portale si regge su un sistema di blockchain regolato dagli stessi utenti e le transazioni avvengono tramite Circle, una stablecoin ancorata al valore del dollaro americano. Il meccanismo è semplice: se la previsione, qualunque essa sia, si rivela corretta, la quota viene rimborsata con un guadagno proporzionale al rischio iniziale. In caso contrario, la somma investita va persa.

A differenza di quanto avviene per i siti di scommesse, dove sono i bookmakers a stabilire le quote in base alla possibilità che un evento si verifichi o meno, su Polymarket è però il comportamento degli utenti a determinare le percentuali di vincita. Un prezzo di 10 centesimi associato a un artista indica che il mercato attribuisce a quel nome il 10% di possibilità di vittoria. Il dato riguardo Sanremo può dunque cambiare continuamente al variare di indiscrezioni, performance e percezione del pubblico. Proprio questa natura fluida rappresenta la particolarità del sistema. Aggregando le puntate di una platea globale di trader, il mercato restituisce una fotografia istantanea delle aspettative condivise sul possibile trionfatore del Festival.

Il rovescio della medaglia riguarda è però che in un contesto simile, pochi attori in possesso di capitali e informazioni privilegiate potrebbero facilmente influenzare con attività di insider trading le quotazioni del mercato. Paradossalmente, se oggi Carlo Conti decidesse attraverso un intermediario di puntare 500.000 dollari su Sal da Vinci, di colpo questo schizzerebbe in cima alla classifica dei papabili per la vittoria. È il motivo per cui Polymarket gode di una fama controversa, soprattutto quando le predizioni riguardano eventi geopolitici ben più rilevanti (almeno per l'economia e lo scacchiere internazionale) rispetto al vincitore di Sanremo.

Chi vince Sanremo 2026 secondo Polymarket

Stando alle puntate dei trader, nel momento in cui scriviamo (27 febbraio), il vincitore più quotato è il duo formato da Fedez e Marco Masini, che raccoglie il 36% delle probabilità implicite espresse dagli utenti. Alle loro spalle, gli utenti sembrano prediligere Serena Brancale, con quotazioni cresciute rapidamente al 32% durante la mattinata, e Arisa, con il 21%.

Subito dietro i favoriti si distribuisce una fascia intermedia di artisti con chance ridotte ma non trascurabili. Tommaso Paradiso e Chiello si attestano entrambi all'8%, seguiti da Malika Ayane e Sayf al 7%. Più indietro compare Ermal Meta con il 5%, mentre le probabilità più basse sono per Nayt e Michele Bravi, entrambi fermi all'1%. Il volume totale di scambi ha già superato i 72 mila dollari, segnale di un interesse consistente e di un mercato molto attivo.