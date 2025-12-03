Chi sono i favoriti alla vittoria di Sanremo 2026 secondo l’intelligenza artificiale: la classifica di Gemini

Abbiamo chiesto a Gemini, il modello d’intelligenza artificiale di Google, di rivelarci il vincitore, il podio e le possibili sorprese tra i cantanti del prossimo Festival di Sanremo.

L'annuncio dei trenta Big di Carlo Conti ha ufficialmente inaugurato il countdown per Sanremo 2026 e, in mezzo all'ondata di pronostici che puntualmente anticipa il Festival, abbiamo provato a chiedere a Gemini, l'assistente IA di Google di dirci chi sarà il vincitore della prossima edizione. Un test leggero che, oltre a fornire qualche suggestione per il Fantasanremo, può aiutarci a capire come in presenza di poche informazioni concrete – né i titoli, né i testi delle canzoni sono ancora stati rivelati – l'intelligenza artificale elabori i dati a disposizione per costruire una risposta agli interrogativi degli utenti.

Chi vincerà: il podio secondo Gemini

La nostra prima domanda è stata semplice e diretta: con i nomi ormai noti, quale sarà il podio finale? Gemini ha accolto il nostro quesito con democristiana compostezza, ricordandoci che senza la possibilità di ascoltare le canzoni in gara, risulta molto complesso fare una previsione attendibile. "A Sanremo, la qualità del brano e l'impatto durante la settimana del Festival sono cruciali", ha tenuto a sottolineare.

Nonostante questo esordio un po' abbottonato, Gemini ha comunque proseguito ad articolare la sua risposta, analizzando i possibili vincitori e le eventuali sorprese. Secondo l'IA, a partire con un certo vantaggio sarebbero Tommaso Paradiso, al suo debutto solista sul palco dell’Ariston, e la coppia Fedez & Marco Masini, un duo già rodato dopo l'esperienza dell'ultimo Festival e che potrebbe intercettare il favore del pubblico. Accanto a loro, Gemini cita Ermal Meta come un nome da tener d'occhio. L'esperienza e la fedeltà del pubblico, ricorda Gemini, possono pesare molto in fase di televoto. Anche, Arisa, con due vittorie all'attivo, è stata definita "una voce potente e un nome di garanzia che può sempre puntare in alto con la canzone giusta".

Nel campo delle possibili sorprese, invece l'algoritmo ha segnalato Luchè per la spinta del pubblico più giovane, Fulminacci per la sua credibilità cantautorale e un gruppo di artisti di grande eleganza e spessore formato da Malika Ayane, Levante, Dargen D’Amico, Michele Bravi, che con la canzone giusta potrebbero salire rapidamente nelle classifiche.

Alla fine, restringendo tutti i parametri, Gemini ci ha consegnato un podio composto da:

Tommaso Paradiso , primo classificato;

, primo classificato; Fedez & Marco Masini , secondi;

, secondi; Ermal Meta, terzo.

Quali sono stati i criteri per la scelta del podio

Ottenuto il pronostico sulle prime tre posizioni, abbiamo quindi rivolto a Gemini una seconda domanda, chiedendogli di chiarire il metodo con cui ha selezionato ed elaborato le informazioni necessarie a formulare quel tipo di previsione. La sua risposta ha aperto una finestra interessante sul modo in cui un assistente artificiale valuta un fenomeno pop complesso come Sanremo.

Il primo elemento citato è stato quello delle prime quotazioni dei bookmaker, che restituiscono una fotografia delle aspettative del pubblico e degli operatori del settore. Seguono la visibilità e la potenza del seguito social, due fattori che l'IA ha legato direttamente alla dinamica del televoto, componente cruciale – ma non decisiva, come Ultimo e Geolier potrebbero ben raccontare – del punteggio finale. Ed è proprio qui che entrano in gioco Paradiso, Fedez e Meta, considerati da Gemini come garanzie di interesse e mobilitazione popolare. Infine c'è il capitolo dell'autorevolezza artistica, interpretata dall'IA come la fiducia nella capacità di alcuni cantanti di conquistare anche Sala Stampa e Radio. In quest'ottica Arisa, Meta e Malika Ayane vengono indicati come nomi che, storicamente, riescono a ottenere voti trasversali, qualità indispensabile per ambire a un buon posizionamento. Gemini si rivelerà più accurato di ChatGPT, che l'anno scorso mise il vincitore Olly solo all'ottavo posto tra le canzoni papabili per il trionfo finale? Solo il tempo potrà dircelo,