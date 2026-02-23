Il sito dove si scommettono soldi sul risultato del referendum: per le previsioni il finale è chiaro

Polymarket è una piattaforma fondata nle 2020. Negli anni è diventata uno dei prediction market più noti della rete: gli utenti possono scommettere su qualsiasi evento. L’ultimo è il referendum per la riforma della Giustizia che verrà organizzato in Italia.

Su Polymarket si può fare qualsiasi scommessa. Ne abbiamo parlato spesso in queste settimane. Qui c’è chi scommette sul ritorno di Gesù Cristo. Al momento le quote per il come back sono fissate al 4%: scommessa rischiosa ma non impossibile. Ma ancora. A gennaio avevamo raccontato la storia di un utente che il 2 gennaio, poche ore prima dell’arresto di Maduro aveva investito circa 30.000 dollari sul fatto che il dittatore sarebbe finito sotto la custodia degli Stati Uniti prima dal 31 gennaio.

Un colpo che gli ha permesso di alzare 430.000 dollari di profitto. Il sospetto è chiaro: l’utente sapeva qualcosa prima dell’arresto? Mentre Polymarket è stata bannata in alcuni Paesi, in Italia è ancora disponibile tanto che abbiamo trovato anche la pagina in cui si sta scommettendo sul referendum italiano sulla riforma della giustizia. Si vota tra il 22 e il 23 marzo.

Polymarket è una piattaforma fondata nel 2020. Qui di fatto è possibile piazzare qualsiasi tipo di scommessa. Tutto si paga in Circle, una stablecoin basata sul dollaro americano. Esattamente come Tether il suo valore è legato proprio all’andamento del dollaro. Non è un under dog, almeno non lo più. Donald Trump Junior, primo figlio di Donald Trump, è entrato nella piattaforma dall’agosto del 2025 con il ruolo di consigliere.

Come funziona Polymarket: come si guadagna

Polymarket funziona in modo abbastanza semplice. Ogni scommessa ha due opzioni: Sì o No. Il costo è diverso in base alle quote delle opzioni. Facciamo un esempio. La quota per scommettere sul ritorno di Gesù Cristo entro il 2027 costa 3,8 centesimi di dollaro. Quella per scommettere contro costa 96,3 centesimi di dollaro.

Chi perde alla fine perde tutto, chi vince invece rientra della sua quota e guadagna sulla differenza. Ovviamente più le quote sono basse più si guadagna. Facciamo un esempio. Se io investo un dollaro sul ritorno di Gesù Cristo e l’evento viene certificato, allora posso guadagnare 26,32 dollari. Se invece scommetto un dollaro contro il suo ritorno e lui effettivamente non torna allora guadagna solo 1,04 dollari.

Il caso dei referendum sulla giustizia

Vista la mole di persone che sta investendo su Polymarket, questa piattaforma sta acquisendo un discreto credito anche tra gli analisti. Gli scommettitori che fanno puntate sul sito vengono considerati come tanti piccoli segnali di un flusso. È interessante quindi vedere anche cosa dice sulreferendum per la riforma della giustizia previsto per il prossimo 22 marzo.

Al momento il Sì è in netto vantaggio: ha il 57% di possibilità di passare. Al momento un dollaro investito sul Sì può trasformarsi 1,67 dollari in caso di vittoria. Lo stesso dollaro sul No invece in caso di sconfitta restituirebbe agli scommettitori 2,17 dollari.