Venezuela, forti esplosioni a Caracas, Trump rivendica attacco e annuncia: “Catturato Maduro”, news in diretta

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, delle forti esplosioni hanno scosso Caracas e altre aree del Venezuela. Il governo di Nicolás Maduro ha prontamente denunciato l'aggressione da parte degli Stati Uniti, accusandoli di mirare a sottrarre le risorse strategiche del paese. In risposta, il presidente colombiano Gustavo Petro ha allertato la comunità internazionale. Poco dopo, Donald Trump ha confermato l'operazione militare, con un post su Truth, rivelando di aver catturato il presidente Maduro e la sua famiglia. In concomitanza, la Federal Aviation Administration (FAA) ha imposto un divieto di sorvolo nello spazio aereo venezuelano per gli aerei statunitensi.
La situazione resta tesa, nel frattempo la Farnesina ha rassicurato sulla sicurezza della comunità italiana, confermando che al momento non sono stati segnalati contatti da parte dei cittadini italiani in Venezuela.
Fidanza (FdI): "La sinistra rosso-verde non ha mai condannato Maduro"
Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, ha invece criticato la sinistra rosso-verde per "non aver mai preso una posizione chiara contro il regime di Nicolás Maduro, nonostante le gravi violazioni dei diritti umani in Venezuela". In una nota, Fidanza ha sottolineato come, mentre la comunità internazionale esprime preoccupazione per la situazione nel Paese, "esponenti della sinistra che hanno stretti legami con paesi come la Russia, l'Iran e Cuba, non abbiano mai condannato il regime venezuelano". Il deputato ha poi accusato Maduro di sopprimere ogni forma di dissenso, di alimentare il narcotraffico e di compromettere la democrazia, senza che queste azioni abbiano suscitato indignazione tra i suoi sostenitori. Fidanza ha poi concluso auspicando che, con la fine del regime, "possa finalmente avviarsi una transizione democratica in Venezuela, dando spazio al legittimo presidente eletto, Edmundo González Urrutia".
Schlein in contatto con Tajani: "Preoccupazione per l'attacco americano al Venezuela"
Anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, starebbe seguendo con grande preoccupazione gli sviluppi dell'attacco americano in Venezuela. Preoccupata per l'escalation della situazione, avrebbe già avuto un colloquio con il ministro degli Esteri Antonio Tajani "per esprimere la sua apprensione riguardo gli eventi in corso e sollecitare attenzione sulle conseguenze di quanto sta accadendo".
Meloni in contatto con Tajani per monitorare i connazionali in Venezuela
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, starebbe "seguendo attentamente gli sviluppi in Venezuela", grazie a "un costante contatto con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani", per ricevere aggiornamenti sulla situazione, per quanto riguarda i connazionali presenti nel paese. A comunicarlo Palazzo Chigi, con una nota, evidenziando "l'impegno del governo italiano nel monitorare la situazione e garantire la sicurezza degli italiani coinvolti".
Stop Rearm Europe condanna l'attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela: "No alla guerra, l'ONU intervenga"
Anche la campagna Stop Rearm Europe ha fortemente condannato l'attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezuela, definendolo una "palese violazione del diritto internazionale" e una grave aggressione alla sovranità del Paese. In una nota, la rete di oltre 500 organizzazioni, tra cui Greenpeace Italia, ARCI, e Fondazione Perugia-Assisi, ha poi criticato duramente la politica degli Stati Uniti, accusando Washington di agire con la logica del dominio e della predazione delle risorse naturali.
"L'America Latina è ancora una volta trattata come il cortile di casa degli Stati Uniti", hanno affermato, evidenziando come questo attacco rifletta un atto di puro imperialismo. La campagna ha anche espressamente chiesto all'ONU di intervenire, condannando l'aggressione e sollecitando una presa di posizione da parte del governo italiano e dell'Unione Europea: "Il mondo ha bisogno di pace, non di un'altra guerra", si legge nella nota, in cui viene ribadita la solidarietà al popolo venezuelano e l'urgenza di un intervento diplomatico per fermare l'escalation.
Democratici Usa contro Trump: "La guerra in Venezuela è illegale"
I democratici statunitensi hanno attaccato l'amministrazione Trump per l'operazione militare in Venezuela, accusando il presidente di non aver informato la commissione dei servizi delle forze armate del Senato. Secondo quanto riportato dalla CNN, la Casa Bianca non ha notificato al Senato gli eventuali attacchi previsti. Il senatore democratico Ruben Gallego ha definito la guerra contro il Venezuela "illegale", affermando che "non c'è motivo per noi di essere in guerra con il Venezuela". Ha poi criticato l'operazione, definendo imbarazzante il passaggio da "poliziotti del mondo a bulli del mondo". Anche il senatore Brian Schatz ha concordato, lamentando che gli Stati Uniti avrebbero dovuto "imparare a non cacciarsi in un'altra stupida avventura".
Madrid si offre come mediatrice e chiede una soluzione pacifica per il Venezuela
Il governo spagnolo ha lanciato un appello alla "descalation e moderazione" dopo gli attacchi militari degli Stati Uniti in Venezuela, esortando tutte le parti a rispettare il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite. In un comunicato, il Ministero degli Esteri spagnolo ha ribadito la disponibilità della Spagna a prestare i suoi "buoni uffici" per favorire una soluzione pacifica e negoziata alla crisi. Il governo di Pedro Sánchez ha anche sottolineato che "mantiene contatti diretti con il personale diplomatico in Venezuela per monitorare la situazione della comunità spagnola nel Paese". Madrid ha poi ricordato di non aver riconosciuto i risultati delle elezioni del 28 luglio 2024 in Venezuela e di aver sempre sostenuto le iniziative per una soluzione democratica. La Spagna, infine, ha riaffermato l'impegno ad accogliere i venezuelani in fuga e "a lavorare per una soluzione che rispetti i principi democratici e pacifici".
Tajani: "Lavoriamo per la tutela degli italiani in Venezuela, incluso Alberto Trentini"
Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato l'attenzione del governo italiano per la sicurezza dei connazionali in Venezuela, in particolare per quelli detenuti. In una dichiarazione, Tajani ha fatto riferimento alla situazione di Alberto Trentini e di tutti gli altri italiani attualmente in carcere nel paese: "Ci preoccupiamo molto per le loro condizioni e stiamo facendo tutto il possibile per garantire la loro protezione", ha affermato, ribadendo "l'impegno del governo a lavorare per il benessere dei suoi cittadini all'estero".
Venezuela, Conte denuncia l'aggressione Usa e chiede condanna da Meloni
Anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha condannato l'aggressione statunitense al Venezuela, definendola una chiara violazione del diritto internazionale. In un post sui social, Conte ha sottolineato che l'attacco non ha alcuna giustificazione giuridica: "Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente", ha detto. Conte ha poi esortato il governo di Giorgia Meloni a condannare fermamente questi attacchi e a tutelare gli italiani in Venezuela e ha poi evidenziato l'importanza di mantenere il rispetto delle regole internazionali per evitare che la comunità internazionale cada in "un pericoloso relativismo, dove la forza giustifica ogni azione, anche contro stati sovrani".
Venezuela, il PD chiede al governo italiano di lavorare per il rispetto del diritto internazionale
Il Partito Democratico, attraverso le parole di Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri, ha chiesto al governo italiano di prendere immediatamente una posizione chiara riguardo alla situazione in Venezuela. In una nota, Provenzano ha infatti sollecitato un impegno urgente in tutte le sedi multilaterali per il ripristino del diritto internazionale e per promuovere la diplomazia: "Seguiamo con apprensione le notizie che giungono dal Venezuela, con particolare preoccupazione per la comunità italiana", ha dichiarato. Provenzano ha poi sottolineato che, pur avendo condannato in passato le violazioni dei diritti umani da parte del regime di Maduro, l'uso della forza non è mai la soluzione: "Non si esporta la democrazia con le bombe".
Il responsabile Esteri Pd ha poi criticato l'aggressione degli Stati Uniti come una "grave violazione del diritto internazionale, che potrebbe avere conseguenze devastanti a livello regionale e globale".
USA, vicesegretario di Stato: "Maduro risponderà davanti alla giustizia"
Il vicesegretario di Stato americano, Christopher Landau, ha dichiarato l'inizio di una "nuova era" per il Venezuela, sottolineando che il presidente Nicolás Maduro "dovrà rispondere davanti alla giustizia statunitense dopo la sua cattura". Landau ha fatto l'annuncio questa mattina, ribadendo che gli Stati Uniti assumeranno la responsabilità di portare il leader venezuelano davanti ai tribunali.
Venezuela: Delcy Rodríguez chiede agli Stati Uniti prove che Maduro sia vivo
La vicepresidente venezuelana, Delcy Rodríguez, ha dichiarato ai media statali di non sapere dove si trovino il presidente Nicolás Maduro e sua moglie. Ha quindi chiesto agli Stati Uniti, che hanno annunciato la cattura di Maduro, di fornire immediatamente una prova che siano entrambi ancora vivi.
Mosca condanna "l'aggressione armata al Venezuela"
Il ministero degli Esteri russo ha condannato fermamente l"aggressione armata' da parte degli Stati Uniti contro il Venezuela. In un comunicato diffuso su Telegram, il governo russo ha poi espresso profonda preoccupazione e forte condanna per l'attacco, dichiarando: "Questa mattina, gli Stati Uniti hanno commesso un atto di aggressione armata contro il Venezuela, suscitando profonda preoccupazione".
WSJ: "La vicepresidente Delcy Rodríguez è al sicuro"
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez sarebbe al sicuro dopo gli attacchi statunitensi avvenuti questa notte a Caracas. Le informazioni sono state confermate da fonti informate, secondo le quali Rodríguez non sarebbe stata coinvolta nei bombardamenti e sarebbe ora al riparo.
Secondo quanto riportato dalla CBS, Maduro sarebbe stato catturato dalla Delta Force
Secondo quanto riferito dalla CBS, una delle principali emittenti televisive statunitensi, il presidente venezuelano Nicolás Maduro sarebbe stato catturato dalla Delta Force, e cioè l'unità d'élite dell'esercito degli Stati Uniti specializzata in operazioni speciali. La notizia arriva a confermare quanto già dichiarato da Donald Trump, che per primo aveva annunciato l'operazione sul suo profilo Truth, rivelando così il coinvolgimento delle forze americane nell'azione che ha portato alla cattura del leader venezuelano.
Dopo gli attacchi in Venezuela, Colombia dispiega truppe al confine
In risposta agli attacchi in Venezuela da parte degli Stati Uniti, la Colombia ha annunciato il dispiegamento di truppe lungo il confine con il Venezuela. Il governo colombiano ha sottolineato che il dispiegamento delle forze armate sarebbe una misura precauzionale per monitorare la situazione e garantire la sicurezza nelle aree di confine.
Trump definisce "brillante" l'operazione che ha portato alla cattura di Maduro
Trump ha elogiato l'operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, definendola "una missione brillante" grazie a una "buona pianificazione e truppe eccellenti". In un'intervista al New York Times, l'ex presidente ha infatti commentato positivamente l'azione, rispondendo anche alle domande sul coinvolgimento del Congresso. Trump ha poi precisato che discuterà i prossimi passi per il Venezuela durante la conferenza stampa prevista per questo pomeriggio intorno alle 17 italiane.
Il ministro della Difesa venezuelano Lopez rassicura il Paese: "Non ci arrenderemo"
Contrariamente alle voci che lo davano per ferito o disperso a causa degli attacchi statunitensi, il ministro della Difesa del Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, è riapparso in un video per tranquillizzare la nazione. In un intervento in diretta sulla televisione nazionale, Lopez ha infatti dichiarato: "Non negozieremo con nessuno, non ci arrenderemo e alla fine trionferemo".
Trump rivendica attacco a Caracas e annuncia: "Catturato Maduro"
Trump ha rivendicato l'attacco a Caracas e ha confermato su Truth di aver preso parte all'operazione che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. Nel suo post, Trump ha dichiarato: "Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, Nicolás Maduro, che è stato catturato e trasferito fuori dal Paese insieme alla moglie. L'operazione è stata realizzata in collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi". Trump ha aggiunto che ulteriori dettagli saranno forniti durante una conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio a Mar-a-Lago.
Attacco in Venezuela, esplosioni a Caracas: news in diretta
Nella notte, intorno alle 2 (ora locale), forti esplosioni hanno scosso Caracas, con il governo venezuelano che ha parlato di una "gravissima aggressione militare" da parte degli Stati Uniti. Il presidente Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza, ordinando la mobilitazione della popolazione in risposta all'attacco.