Venezuela, forti esplosioni a Caracas, Trump rivendica attacco e annuncia: “Catturato Maduro”, news in diretta

Anche la campagna Stop Rearm Europe ha fortemente condannato l'attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezuela, definendolo una "palese violazione del diritto internazionale" e una grave aggressione alla sovranità del Paese. In una nota, la rete di oltre 500 organizzazioni, tra cui Greenpeace Italia, ARCI, e Fondazione Perugia-Assisi, ha poi criticato duramente la politica degli Stati Uniti, accusando Washington di agire con la logica del dominio e della predazione delle risorse naturali.

"L'America Latina è ancora una volta trattata come il cortile di casa degli Stati Uniti", hanno affermato, evidenziando come questo attacco rifletta un atto di puro imperialismo. La campagna ha anche espressamente chiesto all'ONU di intervenire, condannando l'aggressione e sollecitando una presa di posizione da parte del governo italiano e dell'Unione Europea: "Il mondo ha bisogno di pace, non di un'altra guerra", si legge nella nota, in cui viene ribadita la solidarietà al popolo venezuelano e l'urgenza di un intervento diplomatico per fermare l'escalation.