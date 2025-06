video suggerito

Barbara De Santi, ex dama di Uomini e Donne: “Mia sorella coinvolta in grave incidente, ne va della sua vita” In un video, Barbara De Santi ha spiegato perché è stata meno presente sui social nell’ultimo periodo: “Mia sorella Simona è stata coinvolta in un gravissimo incidente qualche giorno fa. È una cosa molto seria, ne va della sua vita”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momento di difficoltà per Barbara De Santi. L'ex Dama del parterre Over di Uomini e Donne ha raccontato che la sorella Simona è rimasta coinvolta in gravissimo incidente e che le sue condizioni sarebbero a rischio. Per questo motivo, ha spiegato in un video, è stata meno presente sui social negli ultimi giorni.

"Mia sorella coinvolta in un gravissimo incidente", il racconto dell'ex Dama

In un video pubblicato sui social, Barbara De Santi ha spiegato perché è stata meno presente sui social nell'ultimo periodo. "Mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente qualche giorno fa", ha spiegato l'ex Dama di Uomini e Donne. Stando alle sue parole, la situazione sarebbe piuttosto grave: "Qualche giorno fa sembrava che le cose andassero bene, domani subirà l'ennesimo intervento". La donna ha chiesto a tutti coloro che la seguono di mandare una "preghiera per Simona" e ha concluso: "Spero di darvi delle belle notizie. Se non mi vedete in questi giorni è una cosa molto seria, ne va della vita di mia sorella".

La storia d'amore con Ruggiero D'Andrea

Barbara De Santi ha lasciato il parterre Over di Uomini e Donne lo scorso 7 marzo, quando a sorpresa ha chiesto al cavaliere Ruggiero D'Andrea di uscire insieme dal programma e iniziare una frequentazione. In maniera piuttosto insolita, durante una sfilata si è avvicinata all'uomo, chef e venditore di auto e moto, chiedendogli di uscire con lei. "Non mi piacciono le letterine, i palloncini. Volevo fare una cosa diversa", aveva spiegato. Lui ha subito accettato. Ospite di Verissimo lo scorso aprile, l'ex Dama ha raccontato a Silvia Toffanin come procede il loro amore: "Non ho mai creduto ai colpi di fulmine, ci ridevo. Poi è successo a me. Ho fatto sempre delle scelte razionali, mettevo sul piatto la mia età e quello che volevo nella vita. Ma duravano poco le mie storie, non sceglievo con il cuore".