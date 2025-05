Uomini e Donne, Cosimo Dadorante svela l’ultimo regalo che ha fatto a Tina Cipollari: “È bellissimo”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Cosimo Mino Dadorante, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha raccontato in un'intervista cosa lo ha spinto a corteggiare Tina Cipollari, lanciandosi in una impresa impossibile. Ha spiegato di avere deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi proprio perché affascinato dalla personalità dell'opinionista:

È una grande donna, a differenza di tante altre ha raggiunto da sola quello che è oggi. Si è fatta da sola, è molto intelligente, non ho mai conosciuto una donna come lei. È stato un onore profondo starle accanto, non finirò mai di dirle grazie, perché è una persona fantastica. Una persona con un grande cuore, attenta alla società, sa amare tanto.

Cosimo Dadorante ha pagato di tasca sua i regali a Tina Cipollari

Cosimo Dadorante ha rilasciato un'intervista a LolloMagazine nel corso della quale ha confermato di avere pagato personalmente i regali costosi per Tina Cipollari, come la borsa da 3000 euro:

Sì e lo rifarei milioni di volte, principalmente per la persona che avevo l'onore di avere accanto. Stando accanto a una grande donna era il minimo che io potessi fare. E poi per me è stato un grande onore stare nella famiglia Mediaset. Sarei un ipocrita a non dire che anche io ho avuto un ritorno a livello di pubblicità.

Poi si è detto convinto che la donna vada coccolata in base alle proprie possibilità: "Basta anche realizzare una piccola rosa con un fazzolettino di carta. Conta il gesto".

Uomini e Donne, Cosimo e Tina Cipollari si sentono ancora: cosa le ha regalato

A coloro che criticavano il fatto che lei avesse chiesto regali a Cosimo, Tina Cipollari ha replicato: "Continuerà a farmeli". E non si sbagliava. Infatti Cosimo ha svelato l'ultimo regalo che le ha fatto:

Continuiamo a sentirci. Le ho fatto un altro bellissimo regalo. Le ho inviato un abito bellissimo. Un albero del Salento, l'ulivo, che lei avrà piacere a piantare nel suo giardino come ricordo e come gesto di questa nostra amicizia bellissima. Le è arrivato la settimana scorsa. Quando è possibile ci sentiamo, impegni permettendo ci sentiamo quasi regolarmente. Forse faremo anche delle serate insieme.

E ha concluso: "Parliamo di una persona conosciuta a livello mondiale. In Francia, in Spagna ci fermavano. Tina è amata da tutto il mondo. Per me avere un'amica così importante è un grande onore".