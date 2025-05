video suggerito

Cosimo dona a Tina una borsa da 3000 euro a Uomini e Donne, poi l'addio: "Il tuo numero di telefono è costosissimo" Nella puntata di Uomini e Donne del 9 maggio, la fine del trono di Tina Cipollari e il conseguente addio del suo corteggiatore Cosimo Mino Dadorante. Prima di lasciare il programma tra gli applausi del pubblico, l'imprenditore pugliese le ha regalato una borsa Gucci da 2900 euro: "Ora devo tornare a fatturare".

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Uomini e Donne del 9 maggio, la fine del trono di Tina Cipollari e il conseguente addio del suo corteggiatore Cosimo Mino Dadorante. Prima di lasciare il programma tra gli applausi del pubblico, l'imprenditore pugliese le ha regalato una borsa Gucci da 2900 euro, accompagnata da diversi doni di lusso anche per Gianni Sperti e Tinì Cansino. La reazione di Maria De Filippi: "Ti ringraziamo per l'allegria che ci hai portato".

Il regalo da 3mila euro a Tina Cipollari

"Allora Tina, oggi qua, in questo programma, è l'ultima volta che vedi Cosimo". È con queste parole che la conduttrice dello storico dating-show targato Mediaset ha comunicato a Tina che Cosimo, il suo unico corteggiatore, avrebbe lasciato Uomini e Donne. A spiegare il motivo è stato lui stesso: "Devo fatturare, ho delle responsabilità e non posso continuare a perdere due giorni a settimana". Il pugliese non ha escluso la possibilità di rivederla in futuro: "Prima fatturiamo e poi ce ne andiamo in vacanza".

Davanti all'invito di Maria di prendere il suo numero di telefono, la riposta del Cavaliere è stata: "Il suo numero di telefono è il più costoso al mondo, però ce l'abbiamo fatta". Prima di lasciare lo studio, Dadorante le ha regalato una borsa Gucci da 2900 euro, modello Softbit misura maxi: "Grazie Cosimo, è molto bella, l'avevo già scelta a Madrid", le parole dell'opinionista. Prima di uscire tra gli applausi del pubblico, il commento di De Filippi: "Grazie dell'allegria che hai portato, mi dispiace per tutto quello che si è fatta comprare Tina".

Che lavoro fa Cosimo Dadorante e perché ha dovuto lasciare Uomini e Donne

Cosimo ha 47 anni, viene dalla Puglia ed è il proprietario di una società immobiliare, parla lo spagnolo, ama viaggiare ed è molto simpatico. È riuscito a convincere Tina a frequentarlo, nonostante quest'ultima stesse cercando un uomo di almeno sessant'anni. Insieme, i due hanno girato varie parti d'Europa, dalla Francia a Madrid. Dopo la breve esperienza a Uomini e Donne, ora dovrà tornare a lavorare: "Dobbiamo recuperare quello che abbiamo speso, altrimenti come facciamo continuare la nostra amicizia?", le sue ultime parole a Cipollari.