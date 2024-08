Gaia: “Scopamicizia? Con una donna è stato semplice, con un uomo no”

video suggerito

Gaia Gozzi, star del momento con la canzone Sesso e Samba insieme a Tony Effe, ha raccontato della sua sessualità a un video realizzato con My Secret Case. Si parla soprattutto di scopamicizia e qui Gaia fa una rivelazione: "Mi piace se c'è intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino". E ha spiegato: "Con una donna mi è rimasto più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende", lasciando quindi intendere di aver avuto un rapporto con una donna. Riguardo al momento personale, Gaia è più single che mai: "Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitato".

La citazione al ‘dito dietro' di Tony Effe

Anche Tony Effe ha partecipato allo stesso tipo di intervista e così Gaia lo ha citato. Si parla di "dito dietro" come piacere a letto: "Dito dietro? Ci sta. Tony approva, ho visto. Non personalmente, eh! Ho visto il suo video in cui lo diceva”. Nell'intervista si parla anche di quello che piace a Gaia a letto: assolutamente no alle sue canzoni a letto perché "è molto cringe". Mentre invece è importante che la musica sia quella giusta "a dare ritmo".

Sesso e Samba, tormentone dell'estate 2024

Sesso e Samba è assolutamente il tormentone dell'estate 2024. Un brano che eleva Tony Effe come hitmaker dopo "Taxi sulla Luna" in feat. con Emma Marrone e che lancia anche Gaia come voce femminile più ascoltata in questo momento. I numeri parlano chiaro: Sesso e Samba è una canzone che non si riesce a togliere dalla testa. Al momento, gli stream su Spotify sono circa 63 milioni. Per fare un esempio, la hit precedente Taxi sulla Luna è attualmente a 79 milioni di streaming. Differente il discorso se guardiamo il video Youtube: 34 milioni di views per Sesso e Samba, solo 25 per Taxi sulla Luna. Numeri che sono obiettivamente pazzeschi.