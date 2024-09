video suggerito

Sabrina Ferilli in fissa con “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci, la sorpresa dell’amica Maria De Filippi Sorpresa per Sabrina Ferilli durante la registrazione dell’ultima puntata di Tu sì que vales. Dopo avere scoperto la passione dell’amica per la canzone “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci, Maria De Filippi lo ha voluto in studio affinché cantasse insieme all’attrice la sua ultima hit di successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sorpresa per Sabrina Ferilli durante la registrazione dell’ultima puntata di Tu sì que vales. Ad organizzarla è stata l’amica Maria De Filippi, membro della giuria del programma. Dopo avere scoperto la passione dell’attrice romana per l’ultima hit firmasta da Sal Da Vinci, “Rossetto e caffè”, De Filippi ha voluto in studio il cantautore napoletano perché potesse esibirsi proprio con Sabrina sulle note del famoso brano.

Le anticipazioni da Tu sì que vales

Secondo quanto riportato da Superguida Tv, nel corso dell’ultima puntata di Tu sì que vales registrata, De Filippi ha informato il pubblico che durante l’estate Sabrina l’avrebbe “tormentata” facendole ascoltare innumerevoli volte la canzone firmata da Da Vinci, uno dei maggiori successi musicali italiani dell’ultimo periodo. A più riprese, inoltre, le avrebbe chiesto di invitarlo in trasmissione per permetterle di duettare con lui. Maria ha deciso di accontentare l’amica e ha invitato il cantautore campano in studio, cosa che ha permesso a Sabrina di realizzare il sogno di Canale5.

Rossetto e caffè diventa un tormentone (anche) grazie a TikTok

Rossetto e caffè la l’ultima canzone di Sal Da Vinci che conta oltre 25 milioni di ascolti tra YouTube e Spotify. Ma è da TikTok che è arrivato il vero successo. Sulla piattaforma il brano ha fatto registrare 240mila utilizzi come canzone di sottofondo in poco più di due mesi. Anche YouTube ha premiato il brano che con 16 mirini di visualizzazioni (il videoclip è interpretato da Martina Stella) si è piazzato al secondo posto tra i video musicali più visti in Italia. Rossetto e caffè è entrata a far parte della Viral 50 Globlz di Spotify. L'invito di De Filippi è arrivato a pochi giorni dalle dichiarazioni di Sal Da Vinci che a proposito del brano e della sua viralità aveva dichiarato: "Lo sappiamo tutti: ci sono dei sistemi. La mia canzone si sta rivelando una hit su Spotify, ma nessuno mi invita. I miei agenti provano a propormi ai programmi tv, ma ricevono tutti no. E poche radio mi passano, peraltro non quelle dei grandi network".