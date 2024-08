Testo e significato di Rossetto e caffè, la canzone che ha portato Sal Da Vinci virale su TikTok

video suggerito

Sal Da Vinci è diventato virale con la sua ultima canzone Rossetto e caffè, diventato uno dei brani più usati su TikTok.



Sal Da Vinci nel video di Rossetto e caffè

Sal Da Vinci è diventato virale con la sua ultima canzone Rossetto e caffè, attualmente al terzo posto della Top 50 Viral Italia su Spotify, posizione ottenuta anche grazie a settimane in cui il brano è virale su TikTok. Uscita lo scorso 14 giugno, la canzone fa da lancio al nuovo album del cantante napoletano che uscirà il prossimo autunno e, girato da Giuseppe Marco Albano vede la partecipazione di Martina Stella. La canzone è virale, ma nonostante ciò, come ha denunciato lo stesso Da Vinci, questo non è bastato né per ottenere inviti in televisione né per avere passaggi sulle radio italiane più importanti.

Il testo di Rossetto e caffè

Ma che serata, da solo o in compagnia

Quanto ho bevuto senza te

Mi lascio dietro la musica che c'è

Ho bisogno, adesso, di sentire te

Spero solo che tu non ti arrabbi di più

Come hai fatto già prima, con me

E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te

Di te che mi conosci e sai ca more per te

Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte

Tu chiama e je corro addu ‘te

E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia

Guarda che luna, prima di andare via

Vuole vederti ancora mia

Un altro bacio, ‘na sigaretta je e te

Sembra quasi di fumare il tuo profumo

Tu sei molto di più, sulu tu e niente ‘cchiù

E dimmell' ‘ca more pe' me

E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te

Di te che mi conosci e sai ca more per te

Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte

Tu chiama e je corro addu ‘te

E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia

E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia

Il significato di Rossetto e caffè di Sal Da Vinci

Come spiega la nota stampa "Il brano racconta il desiderio, la passione e l’amore attraverso la fusione della lingua napoletana ed italiana che magicamente trovano il loro modo perfetto di intrecciarsi. I suoni synth-pop rendono tutto marcatamente attuale per ricordare che l’amore non è mai la moda, ma è semplicemente la vita". Lo stesso Da Vinci ha spiegato come è nata in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Avevo questo motivetto in mente e lo fischiettavo continuamente. A un certo punto lo registrai sul cellulare, c’era solo la strofa. Ne parlai con i miei collaboratori, innanzitutto con Vincenzo D’Agostino e poi con la new entry Luca Barbato, così dall’idea musicale è nata una prima versione di testo in italiano. E devo ringraziare anche il mio produttore musicale Adriano Pennino che ha arrangiato il brano e tutto l’album che uscirà a ottobre, con Vincenzo Incenso, un altro degli autori (…). A un certo punto mi sono detto: ci sono cose che in italiano sono belle ma in napoletano hanno più forza, sono più efficaci. Così abbiamo registrato la versione attuale con frasi in lingua napoletana e la cantano dappertutto"