Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci è la sorpresa di TikTok in un'estate con pochi tormentoni Rossetto e Caffè, il brano di Sal Da Vinci da oltre 25 milioni di ascolti tra YouTube e Spotify, è una delle sorprese dell'estate 2024. La canzone è l'unica presenza italiana nella Viral 50 Global di Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Sal Da Vinci, 2024

Nell'estate 2024, in cui non c'è stato l'exploit di un solo e unico tormentone estivo, ad aver sorpreso tutti non ci può che essere Sal Da Vinci e la sua Rossetto e Caffè. Perché, anche se il brano non compare nella classifica dei 10 brani di Spotify più ascoltati in Italia negli ultimi 3 mesi, la canzone di Sal Da Vinci è tra le più utilizzate come suono in sottofondo su TikTok. I numeri della piattaforma, oltre 240mila in poco più di due mesi, raccontano di un audience quasi storica per il brano dell'autore campano, che ha superato 8,5 milioni di streaming su Spotify, anche meglio di Non riesco a farti innamorare, brano entrato nella top 3 del Festival di Sanremo 2009. Risultato simile su YouTube dove il video ufficiale, con protagonista anche l'attrice Martina Stella, ha raccolto oltre 16 milioni di visualizzazioni ed è, attualmente, il secondo video musicale più visto in Italia.

L'origine di Rossetto e Caffè e il successo su TikTok di Sal Da Vinci

In un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, Sal Da Vinci ha raccontato anche l'origine della canzone: "Avevo questo motivetto in mente e lo fischiettavo continuamente. A un certo punto lo registrai sul cellulare, c’era solo la strofa. Ne parlai con i miei collaboratori, innanzitutto con Vincenzo D’Agostino e poi con la new entry Luca Barbato, così dall’idea musicale è nata una prima versione di testo in italiano. E devo ringraziare anche il mio produttore musicale Adriano Pennino che ha arrangiato il brano e tutto l’album che uscirà a ottobre, con Vincenzo Incenso, un altro degli autori. A un certo punto mi sono detto: ci sono cose che in italiano sono belle ma in napoletano hanno più forza, sono più efficaci. Così abbiamo registrato la versione attuale con frasi in lingua napoletana e la cantano dappertutto".

@saldavinci Ci vediamo il 13 Agosto a Capri, il 16 a Castellabate… come sempre trovate i tickets ONLINE! ❤️ ♬ Rossetto e caffè – Sal Da Vinci

Rossetto e Caffè ancora nella Viral 50 Global di Spotify

Il successo di Rossetto e Caffè non ha aiutato, finora, il cantante napoletano a ricevere visibilità, sia dalle grande radio che dalle emittenti televisive nazionali. In un'intervista di Mattia Marzi del Messaggero, Sal Da Vinci ha sottolineato come la sua musica non sembri rientrare nella loro linea editoriale: "Lo sappiamo tutti: ci sono dei sistemi. La mia canzone si sta rivelando una hit su Spotify, ma nessuno mi invita. I miei agenti provano a propormi ai programmi tv, ma ricevono tutti no. E poche radio mi passano, peraltro non quelle dei grandi network". Nel frattempo, Rossetto e Caffè si trova anche nella Viral 50 Global di Spotify alla 47° posizione.