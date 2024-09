video suggerito

Maria De Filippi a Tu sì que vales: “Non sono un ca***o di nessuno”, poi il battibecco con Sabrina Ferilli Commentando l’esibizione di Marcelito Pomoy nella prima puntata di Tu sì que vales 2024, Maria De Filippi si rende conto di non avere incontrato i gusti del pubblico con il suo commento. “Non sono un ca*** di nessuno”, spiega, precisando di avere fornito solo la sua opinione. E quando Sabrina Ferilli le fa notare ironicamente la parolaccia, tra le due nasce fin divertente battibecco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Battibecco divertente tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi nella prima puntata della nuova edizione di Tu sì que vales. A fare da cornice alla scena è l’esibizione del cantante Marcelito Pomoy che vede le due in disaccordo. Secondo Ferilli l’artista è stato bravissimo. De Filippi, invece, pur triangolo tecnicamente preparato, non ha ritenuto che l’esibizione meritasse il passaggio alla successiva fase della gara perché non in grado di emozionarla.

Il pubblico di Tu sì que vales in disaccordo con Maria De Filippi

È stato il pubblico a fare da ago della bilancia. Con De Filippi e Rudy Zerbi schierati sul no e Gerry Scotti e Luciana Littizzetto propensi al sì, ha assegnato a Pomoy un voto altissimo: il 100% delle preferenze. Il plebiscito ottenuto ha garantito al cantante la possibilità di accedere direttamente alla finale. L’ultimo scoglio da superare era il gradimento dei giudici: solo con i sì dei 4, l’artista avrebbe ottenuto il pass. A quel punto, capendo di non avere rappresentato il gusto dei votanti, De Filippi ha preferito fare marcia indietro: “Ho votato no perché quello che hai cantato e come hai cantato a me non ha trasferito nessuna emozione. Per me conta tanto nella musica emozionarmi. Devo dire che se sono seduta qua è per rappresentare la gente che c’è a casa, non il mio parere unico e personale perché non sono un ca*** di nessuno”. L’amica Ferilli ha quindi evidenziato la parolaccia con un’esclamazione di sorpresa, esclamazione che ha spinto De Filippi a interrompersi per precisare scherzosamente di avere sentito di peggio: “Chiedo scusa per l’espressione ma tu ne dici peggio”. “Ma che ca*** vuoi da me?”, ha risposto Sabrina, suscitando la risata del pubblico in studio, “Ho solo detto ‘wow’”.

Marcelito Pomoy non va in finale a Tu sì que vales

Nonostante i sì ricevuti da De Filippi, Scotti e Littizzetto, Marcelito Pomoy non è riuscito ad andare in finale. A opporsi al suo pass è stato Rudy Zerbi che, a differenza della collegato, si è rifiutato di cambiare idea e recedere dalla sua posizione: “Credo sia giusto, visto che vi ha conquistati tutti, che si conquisti la finale con le sue esibizioni”.