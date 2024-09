video suggerito

"Già rompete alla prima parola? Vi sto sulle pa**e subito", Selvaggia e il pubblico si beccano subito Primo scontro tra Selvaggia Lucarelli e il pubblico di Ballando con le stelle a causa dell'esibizione di Francesco Paolantoni: "Già rompete alla prima parola che dico?".

Volano i primi screzi tra Selvaggia Lucarelli e il pubblico. Tutto è successo nel corso della prima esibizione della nuova stagione di Ballando con le Stelle con Francesco Paolantoni, che possiamo già considerare mattatore di questo show. Nella prima puntata appare chiaro che il comico napoletano, in coppia con Anastasia Kuzmina, sarà la quota ilare del programma. Ad ogni modo, dopo aver swingato con Yes, I know my way di Pino Daniele, arriva il momento dei giudizi: "Lasciatemi godere il momento. Fate quello volete, tanto sono abituato ai voti bassi. Poi vengo da Tale e Quale Show, quindi, figurati". Quando tocca a Selvaggia Lucarelli parlare, però, il pubblico rumoreggia e lei si sbraccia: "È la prima parola che dico!".

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli su Francesco Paolantoni

Alla fine dell'esibizione, Ivan Zazzaroni spiega: "Tu hai il ritmo nel sangue, ma non lo sai. Ho visto anche di peggio nella prima puntata". Fabio Canino aggiunge: "Ha rotto il ghiaccio, non ce lo dimentichiamo". Carolyn Smith a sorpresa: "Hai ritmo e tempo, da buon comico, devi lavorare su fluidità e morbidezza. C'è da lavorare. Promette bene, forse". A quel punto, la parola tocca a Selvaggia Lucarelli: "Volevo sapere in quale solarium vai. Hai senso del ritmo, sei andato sul sicuro, però ti muovi bene. Certo, tutto un po' uguale". A questo punto, il pubblico rumoreggia e lei attacca:

Già rompete alla prima parola? Vi sto sulle pa**e subito!

Guillermo Mariotto dà 2, la giuria popolare insorge

Guillermo Mariotto chiude con la ciliegina: "Hai avuto la fortuna di ballare con la Kuzmina. Però, funzionate perché la vera allegria della Kuzmina può funzionare". Dopo, però, finisce peggio. Perché Guillermo Mariotto rifila un 2 tondo tondo e sia il pubblico sia la giuria popolare insorge: "Non era una esibizione da 2, quella".