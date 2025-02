video suggerito

Come votare per la finale di Sanremo 2025: i codici del televoto dei cantanti nella quinta serata Tutte le informazioni su come votare il proprio artista preferito in gara nella serata finale del Festival di Sanremo 2025. Codici, modalità di voto e costi: ecco come votare.

A cura di Sara Leombruno

La finale del Festival di Sanremo 2025 in scena stasera, sabato 15 febbraio 2025, dal Teatro Ariston vedrà tutti gli artisti in gara esibirsi. La puntata infatti è dedicata alle cover e i Big saranno votati attraverso la sala stampa, tv e web (33%), la giuria delle radio (33%) e il televoto (34%). Ecco tutte le informazioni ufficiali su codici, modalità di voto e costi.

I codici per votare il vincitore per la finale di Sanremo 2025

A ciascun artista è assegnato un codice a due cifre che servirà ai telespettatori, alla sala stampa, tv e web e alla giuria delle radio per esprimere il proprio voto. Ecco la lista dei cantanti in gara che si esibiranno stasera con i rispettivi codici per votarli:

01 – Francesca Michielin – Fango in paradiso

02 – Willie Peyote – Grazie ma no grazie

03 – Marcella Bella – Pelle diamante

04 – Bresh – La tana del granchio

05 – Modà – Non ti dimentico

06 – Rose Villain – Fuorilegge

07 – Tony Effe – Damme ‘na mano

08 – Clara – Febbre

09 – Serena Brancale – Anema e core

10 – Brunori Sas – L'albero delle noci

11 – Francesco Gabbani- Viva la vita

12 – Noemi – Se t'innamori muori

13 – Rocco Hunt – Mille vote ancora

14 – The Kolors – Tu con chi fai l'amore

15 – Olly – Balorda nostalgia

16 – Achille Lauro – Incoscienti giovani

17 – Coma_Cose – Cuoricini

18 – Giorgia – La cura per me

19 – Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

20 – Elodie – Dimenticarsi alle 7

21 – Lucio Corsi – Volevo essere un duro

22 – Irama – Lentamente

23 – Fedez – Battito

24 – Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

25 – Joan Thiele – Eco

26 – Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

27 – Gaia – Chiamo io chiami tu

28 – Rkomi – Il ritmo delle cose

29 – Sarah Toscano – Amarcord

Come votare telefonando al numero ufficiale

Per votare tramite rete fissa, si potrà telefonare al numero 894.001 e digitare sulla tastiera il codice a due cifre corrispondente all'artista preferito.

Come votare tramite SMS

Per votare il proprio Big preferito tramite SMS bisognerà abilitare il servizio di televoto presso il proprio operatore di riferimento. Poi bisognerà inviare un SMS con il solo codice televoto a questo numero: 475.475.1 da mobile.

I costi e quanti voti si possono esprimere

Ogni spettatore appassionato della kermesse avrà a disposizione massimo 3 voti a serata. Il costo massimo per ogni voto è di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima e Daily Telecom Mobile.

A pagamento sono solo i voti validi e il servizio è riservato ai maggiorenni.