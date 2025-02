video suggerito

Come sta Edoardo Bove dopo il malore in campo: quando e dove potrà tornare a giocare a calcio Edoardo Bove questa sera sarà super ospite alla serata finale del Festival di Sanremo 2025. Il centrocampista della Fiorentina presenterà un cantante sul palco dell’Ariston e parlerà di quanto gli è accaduto. Ecco come sta e quando potrà tornare a giocare il centrocampista viola. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edoardo Bove questa sera salirà sul palco dell'Ariston del Festival di Sanremo per la serata finale della kermesse canora. Il centrocampista della Fiorentina è stato invitato dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter dello scorso dicembre in seguito al quale ha subito una operazione in cui gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Che, stando ai protocolli medico sanitari in vigore, gli impedirà di tornare a giocare in Italia. Proprio quanto accaduto è stata l'occasione per averlo come ospite, col fine di sensibilizzare sull'argomento l'opinione pubblica sfruttando l'evento principale che sta monopolizzando l'attenzione dell'Italia intera.

Per una sera Edoardo Bove si trasformerà in presentatore e potrà chiamare a cantare uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025: lo farà oggi nell'ultima serata della kermesse della canzone italiana. L'annuncio della presenza del centrocampista come super ospite è stata data direttamente da Carlo Conti, presentatore e direttore artistico, lo scorso 9 febbraio alla vigilia dell'inizio del Festival: "L'ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival" ha spiegato Conti. "Mi ha subito detto sì".

Cosa è successo a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter

Edoardo Bove è stato male durante la partita di campionato Fiorentina-Inter dello scorso 1 dicembre 2024. Nella ricostruzione dell'accaduto bisogna partire dal 17° minuto con il gioco: in quel momento Edoardo Bove si è piegato per allacciarsi le scarpe, rialzandosi dopo pochi secondi. Il centrocampista della Fiorentina, una volta in piedi, ha iniziato però a barcollare e poi si è accasciato sul terreno di gioco apparentemente privo di sensi. Subito soccorso da compagni e avversari, è stato portato via d'urgenza in ambulanza: Bove fortunatamente ha ripreso i sensi già prima dell'arrivo in ospedale, tornando a respirare autonomamente.

Edoardo Bove e il rientro in campo, le ultime notizie

Come sta Edoardo Bove a distanza di due mesi dal malore accusato in campo? Il giovane centrocampista della Fiorentina sta bene, ha superato i test medici cui è stato sottoposto a seguito dell'intervento chirurgico per il defibrillatore sottocutaneo. Ed è anche ritornato in panchina, grazie ad una delega speciale della Lega che ha permesso al ragazzo di stare vicino ai propri compagni proprio nel recupero del match contro l'Inter che era stato interrotto per il suo malore. Il decorso, dunque continua regolarmente e Bove si sottoporrà a nuovi controlli stabiliti e programmati per verificare ulteriormente il suo stato di salute.

Ma potrà tornare a giocare a calcio? Tecnicamente sì. Se anche i prossimi controlli daranno esito positivo di una ripristinata condizione di salute anche grazie al defibrillatore sottocutaneo che interverrebbe in caso di problemi, Edoardo Bove potrebbe tornare a giocare a calcio a livelli professionistici. Ma non in Italia: i protocolli medi sanitari non permettono ad oggi il reinserimento nell'attività agonistica gli atleti che hanno subito lo stesso intervento di Bove. C'è un precedente famoso, occorso al giocatore Eriksen che ebbe un problema cardiaco durante gli Europei con la Danimarca e fu costretto a lasciare l'Inter e la Serie A per continuare a giocare, in Inghilterra dove i protocolli lo consentono.

Perché Bove oggi non può tornare a giocare a calcio in Italia

Dunque in Italia la sua carriera è da considerarsi finita? Sì, ad oggi ma c'è una minima possibilità che possa accadere anche il contrario. Ad aver aperto la porta a questa opzione è stato Andrea Abodi che è intervenuto sull'argomento sottolineando come si potrebbero anche rivedere i protocolli attuali: "Decideranno gli esperti" ha poi sottolineato il Ministro dello Sport che comunque ha promesso un confronto per capire se ci sono eventuali margini che consentirebbero a Bove di proseguire la sua carriera in Italia.

Ma quando tornerà a giocare a calcio Edoardo Bove? Al di là di dove andrà a giocare, in base ai permessi che glielo consentiranno, ad oggi non si può comunque dire quando sarà il giorno del rientro. Sicuramente si attenderà oramai la fine della stagione in corso e la questione verrà affrontata in estate. La Fiorentina e il giocatore dovranno vedersi per stabilire l'eventuale futuro sportivo del ragazzo prelevato dalla Roma e che era in profumo di Nazionale. Possibile un trasferimento all'estero se non cambieranno i parametri in Italia. Comunque sia, il ritorno in campo non arriverà se non a inizio della prossima stagione.