video suggerito

Edoardo Bove ospite al Festival di Sanremo: presenterà una canzone nella serata finale Il centrocampista della Fiorentina sarà uno dei super ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2025. Bove presenterà una delle canzoni, la notizia l’ha data Carlo Conti. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Edoardo Bove sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo, sabato 15 febbraio. L'annuncio lo ha dato il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale Carlo Conti. Il centrocampista, lo scorso 1 dicembre, ha avuto un malore durante la partita Fiorentina-Inter e momentaneamente ha lasciato il calcio a causa di un intervento al cuore. Conti ha detto: "L'ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì". E presenterà una canzone.

Bove ospite il 15 febbraio a Sanremo

Bove ha detto sì dunque a Carlo Conti e salirà sul palco del Teatro Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo, sabato 15 febbraio, e presenterà una delle canzoni. Il calciatore in questo momento ha stoppato l'attività sportiva e sta seguendo da vicino le vicende dei suoi compagni di squadra, è sempre in panchina quando gioca la Fiorentina, e recentemente è volato anche a Rotterdam per seguire l'amico tennista Flavio Cobolli.

Il centrocampista ha stoppato la sua attività

Il centrocampista dei viola momentaneamente ha stoppato la sua attività. Il calciatore l'1 dicembre aveva avuto un malore durante Fiorentina-Inter. Dopo la grande paura, che portò alla sospensione dell'incontro, il sollievo. Bove è rimasto alcuni giorni in ospedale prima di subire un intervento chirurgico. A Bove è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo di tipo rimovibile. Senza quel defibrillatore sottocutaneo non sarebbe potuto essere dimesso. Ma per via di quel defibrillatore sottocutaneo non può giocare in Serie A. Se lo manterrà non potrà proseguire la sua carriera in Italia.