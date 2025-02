video suggerito

Cosa fa oggi Carolina Kostner: la vita della pattinatrice sul ghiaccio tra sport e nuovo fidanzato Pur non essendosi mai ritirata ufficialmente oggi Carolina Kostner ha intrapreso una carriera da consulente tecnica per giovani pattinatori sul ghiaccio ed è anche ambasciatrice per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Vive a Ortisei e dal 2018 è fidanzata con il suo fisioterapista Fabrizio Vittorini.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una lunga e vincente carriera che l'ha portata ad essere una delle migliori pattinatrici sul ghiaccio al mondo, Carolina Kostner oggi è ancora molto attiva nel mondo dello sport. Nonostante ufficialmente non si sia ritirata dall'attività, a 38 anni appena compiuti (il suo compleanno è stato l'8 febbraio) è consulente tecnica per diversi giovani pattinatori ma è anche ambasciatrice dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 (ruolo per il quale nella seconda serata di Sanremo 2025 torna ad essere ospite del Festival della Canzone Italiana a distanza di 9 anni dalla sua prima volta sul palco del Teatro Ariston).

Seguendo le orme della cugina Isolde Kostner aveva cominciato a praticare lo sci alpino, passando però ben presto a dedicarsi esclusivamente a quel pattinaggio artistico sul ghiaccio di cui ha segnato un'epoca. Nel corso della sua carriera infatti la classe '87 nata a Bolzano ha vinto tantissimo in Italia (ben nove i titoli nazionali), a livello continentale (11 medaglie di cui cinque d'oro agli Europei) e mondiale (sei volte sul podio nelle rassegne iridato laureandosi campionessa del mondo nel 2012 e una medaglia di bronzo alle Olimpiadi a Sochi nel 2014), prima che nel 2018 iniziasse quel calvario con gli infortuni che non gli hanno poi più permesso di tornare a gareggiare.

Cosa fa oggi Carolina Kostner

Pur non avendo mai, almeno ufficialmente, annunciato il ritiro dalle competizioni, dal 2023 Carolina Kostner ha iniziato una nuova carriera da consulente tecnica per alcuni suoi colleghi: l'atleta altoatesina oggi è assistente allenatore e coerografa per diversi pattinatori italiani e internazionali tra cui anche il giovane talento giapponese Yuma Kagiyama. Attività che porta avanti in contemporanea a quella di ambasciatrice delle Olimpiadi Invernali che si terranno in Italia nel 2026.

La vita privata di Carolina Kostner

Per quanto riguarda la sua vita privata Carolina Kostner continua invece a mantenere quel riserbo divenuto stringente dopo la fine della relazione con il marciatore Alex Schwazer (con cui è stata fidanzata dal 2008 al 2012) per la quale finì coinvolta nella nota vicenda doping rimediando una squalifica di un anno e quattro mesi dalle competizioni per avergli fornito copertura. Si sa solo che vive ad Ortisei, è fidanzata con Fabrizio Vittorini, l'osteopata e fisioterapista che l’ha seguita durante le Olimpiadi del 2018 e che è al suo fianco da allora.