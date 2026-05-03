Cosa fa oggi Gonzalo Higuain, sparito dal calcio per vivere la vita che desiderava davvero

Le ultime immagini che abbiamo di Gonzalo Higuain sono quelle di un bomber che ha lasciato un grande segno in Italia, ma la foto in canotta e ciabatte scattata in un negozio di Miami ha riportato tutti alla realtà: sono passati quattro anni dal suo ritiro dalle scene e l'argentino ha preferito allontanarsi dai riflettori per vivere la vita riservata che aveva sempre desiderato. Oggi ha 38 anni e vive in Florida, dove ha deciso di stabilirsi dopo la fine dell'esperienza da calciatore all'Inter Miami.

Di lui si sa davvero poco, dato che non posta sui social dal 2019 e si tiene ben lontano da qualsiasi tipo di gossip. La sua compagna è la modella e stilista argentina Lara Wechsler, conosciuta nel 2015 quando giocava al Napoli, e insieme hanno una figlia di nome Alma nata nel 2018. Per il resto il Pipita continua a mantenere un profilo basso e l'ultima foto è l'ultima notizia che abbiamo di lui da diversi anni.

Higuain ha giocato al Napoli dal 2013 al 2016

La vita di Higuain dopo il ritiro

L'ex attaccante si è stabilito a Miami, dove cha chiuso la carriera da calciatore. Conduce una vita normalissima tra famiglia, le partite di padel al club Lasaigues e un lavoro dietro le quinte all'Inter Miami che gli permette di non essere in prima linea. Due anni fa infatti Higuain è stato assunto dall'Inter Miami come mental coach e Player Development Coach: in sostanza si occupa dello sviluppo del settore giovanile, con particolare attenzione alla salute mentale dei calciatori. Un tema a lui molto caro e di cui aveva parlato anche poco prima del ritiro.

Nel 2021 aveva raccontato di non voler più restare nel mondo del calcio perché era tossico: "Per 15 anni non ho avuto una vita normale, ora certe cose non le sopporto più. Sentivo di non avere nemmeno il diritto di difendermi dalle persone che mi insultavano. Ho dovuto chinare la testa quando mi hanno mancato di rispetto". Poco prima del ritiro ha spiegato che gli sarebbe piaciuto diventare un mental coach, un obiettivo che ha raggiunto all'Inter Miami.

Higuain ha vinto tre Scudetti con la Juventus

Cosa fa oggi il Pipita

I tempi in cui conquistava l'Europa con i suoi gol sono lontani e oggi a 38 anni Higuain preferisce condurre una vita normale, lontana dal lusso dei suoi ex colleghi: ha scelto di restare ben lontano da gossip, interviste e tutte le attività mediatiche che ora lo infastidiscono. È riuscito a diventare un mental coach come aveva immaginato, aiutando i giovani a costruire le loro carriere. Nel documentario "Mi Verdad" aveva parlato dell'ambiente tossico del calcio, della pressione mediatica che lo aveva fatto soffrire e della voglia di voltare pagina e di allontanarsi dai riflettori.

Ci è riuscito e di lui si sanno davvero poche cose sfuggite qua e la, come la foto pubblicata dal tifoso che lo ritrae con canotta e ciabatte in un atteggiamento molto rilassato. È la vita che voleva vivere, dato che i soldi non gli mancano: secondo il portale Celebrity Net Worth il suo patrimonio si aggira sui 16 milioni di euro grazie ai soldi accumulate nelle esperienze con River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Inter Miami e diverse attività pubblicitarie specialmente negli Stati Uniti.