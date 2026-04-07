Arboleda è sparito, ha lasciato il San Paolo senza permesso: fa perdere le sue tracce per protesta

In Brasile è scoppiato un vero e proprio caso attorno a Robert Arboleda che ha lasciato il San Paolo senza aver alcun permesso e attualmente risulta disperso. Nessuno sa dove si trova ora il giocatore: è tornato in Ecuador diversi giorni fa in segno di protesta e da quel momento ha fatto perdere le sue tracce perfino per il suo agente che lo sta cercando assieme alla squadra. A gennaio voleva essere ceduto ma il trasferimento non si è concretizzato e ha reagito tornando nel suo Paese d'origine senza far sapere la sua esatta posizione.

Arboleda ha fatto perdere le sue tracce

La questione risale al mercato di gennaio che ha fatto nascere un malcontento tra Arboleda e il San Paolo, la squadra con cui gioca dal 2017. Dopo quasi due anni aveva deciso di andare via ma non era stato accontentato, per questo motivo è tornato in Ecuador in segno di protesta senza avere autorizzazione dai brasiliani. Secondo il sito Lance! neanche il suo agente sa dove si trova in questo momento, una situazione strana che ha fatto scattare l'allarme in Brasile dove tutti sono in apprensione. Qualcuno lo ha visto in città mentre era con alcuni amici in giro per locali notturni, ma nessuno del suo entourage o del club è riuscito ancora a contattarlo.

Sabato il giocatore si sarebbe dovuto presentare al ritiro pre-partita per allenarsi e partecipare alla partita contro il Cruzeiro ma non ha risposto alla chiamata e ha disertato la seduta. Il San Paolo non è riuscito a rintracciarlo e ha chiesto aiuto al suo agente, ma neanche lui è riuscito a localizzare la sua posizione e a parlare con lui. Arboleda ha deciso di continuare la sua protesta sparendo dai radar senza avere l'autorizzazione, creando un vero e proprio giallo. Anche il suo allenatore Roger Machado si è mostrato stupito nell'ultima conferenza stampa: "È stato convocato, ma non si è presentato. A quel punto, abbiamo segnalato la questione alla dirigenza. Eravamo preoccupati, ovviamente. Non sapendo cosa fosse successo, eravamo in apprensione".