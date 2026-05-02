La foto di Gonzalo Higuain col look trasandato a Miami è virale, ma nascono dubbi: “È davvero lui?”

La domanda ha iniziato a rimbalzare sui social appena la foto è diventata virale: "È davvero lui?". Il riferimento è a Gonzalo Higuain, o almeno all'uomo ritratto in uno scatto circolato nelle ultime ore e attribuito all'ex attaccante argentino di Napoli, Juventus, Real Madrid, Milan, Chelsea e Inter Miami. L'immagine sarebbe stata scattata in un negozio di articoli sportivi a Miami, città in cui il Pipita ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2022.

Nella foto l'ex bomber appare accanto a un giovane tifoso, con un aspetto molto diverso da quello rimasto nella memoria degli appassionati: canotta chiara, barba folta, capelli diradati ma lunghi e un look estremamente informale. Un'immagine lontana da quella del centravanti che dominava l'area di rigore, segnava a raffica in Serie A e nel 2015-2016 stabilì con il Napoli il record di 36 gol in un solo campionato, poi eguagliato da Ciro Immobile.

I dubbi sulla foto di Higuain a Miami e le reazioni sui social

Il punto, però, non è solo il cambio d'aspetto. È il dubbio nato intorno alla foto. Diversi utenti si sono chiesti se l'uomo ritratto nello scatto fosse davvero Gonzalo Higuain o soltanto una persona molto somigliante. Altri hanno ipotizzato un'immagine generata o alterata con l'intelligenza artificiale, segno di quanto ormai la diffidenza verso le foto virali sia diventata quasi automatica. Al momento, comunque, non ci sono elementi certi per sostenere che lo scatto sia falso, né riscontri ufficiali da parte del diretto interessato.

La foto, intanto, ha alimentato battute e paragoni. C'è chi ha ironizzato sul look da "turista qualunque", chi ha evocato il celebre film Cast Away per la barba lunga e chi ha commentato semplicemente: "Davvero, non sembra lui". Un cortocircuito social costruito tutto sul contrasto tra il ricordo del Pipita calciatore e l'immagine attuale di un uomo che sembra non voler più somigliare al personaggio pubblico che il calcio aveva costruito intorno a lui.

Non è la prima volta che l'aspetto di Higuain finisce al centro delle discussioni online. Già negli ultimi anni all’Inter Miami, tra barba lunga e capelli sempre più radi, il suo cambio di look aveva generato commenti e meme. Lui stesso, in un’intervista a La Nacion, aveva spiegato quanto fosse diverso vivere negli Stati Uniti rispetto all’Europa: "Né i media né i tifosi ti giudicano, se sei grasso, se sei magro, se sei calvo… Mi sono fatto crescere la barba lunga e sono diventato una notizia, ma nessuno parla di me di calcio. Prima facevano male le critiche, ora no. E da quando è arrivata mia figlia ho cambiato la mia sensibilità".

Quella frase aiuta a leggere anche lo scatto diventato virale. Dopo il ritiro annunciato nel 2022 con l'Inter Miami, Higuain ha scelto una vita molto più riservata, lontana dall'esposizione continua che aveva accompagnato i suoi anni da grande attaccante. Una carriera enorme, iniziata al River Plate e proseguita tra Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Stati Uniti, con scudetti, Liga, coppe nazionali, un'Europa League e una finale mondiale giocata con l'Argentina nel 2014.

Oggi il web si divide tra curiosità, ironia e sospetto. Ma il senso della storia è forse più semplice: vera o no che sia la foto, l'immagine attribuita a Higuain ha colpito perché mostra una distanza netta dal calciatore che tutti ricordavano. Il Pipita sembra aver scelto di uscire dal ruolo, dal giudizio e dallo specchio permanente del mondo del calcio. Anche per questo quello scatto, più che cancellare il suo passato, lo rende ancora più evidente.