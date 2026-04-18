Atletico Madrid-Real Sociedad oggi in finale di Coppa del Re, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

Atletico Madrid e Real Sociedad stasera si affronteranno nella finale di Coppa del Re 2025-2026. Le squadre di Simeone e Matarazzo si giocano la coppa nazionale di Spagna a La Cartuja lo stadio di Siviglia. L'Atletico è favorito, considerando anche la recente semifinale di Champions conquistata, ma le squadre basche storicamente in Coppa del Re hanno sempre una marcia in più. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN.

Competitiva come poche in questi ultimi dodici anni la squadra guidata da Simeone, però, in Coppa del Re ha vinto solo una volta dal 2013 in poi. L'Atletico Madrid ha conquistato il trofeo in 10 occasioni, ma vanta un solo trionfo in questo secolo. Mentre la Real Sociedad ha ottenuto 3 titoli, l'ultimo nel 2021.

I Colchoneros hanno eliminato il Barcellona in semifinale di coppa e sono soprattutto reduci dal passaggio in semifinale di Champions, dopo l'eliminazione stessa del Barcellona (battuto 2-0 a domicilio prima del ko interno per 1-2). La Real Sociedad è guidata dall'italo-americano Pellegrino Matarazzo ed in semifinale ha avuto la meglio nel derby basco dell'Athletic Bilbao.

Dove vedere il match Atletico Madrid-Real Sociedad e a che ora in diretta TV e streaming

La finale di Coppa del Re tra l'Atletico Madrid e la Real Sociedad, in programma in questo sabato 18 aprile. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che detiene l'esclusiva della competizione. Potranno farlo dunque gli abbonati di DAZN usufruendo di uno dei dispositivi tipo di Google Chroomecast o FireStick TV o anche una Smart TV. Oppure potranno utilizzare lo streaming canonico. Telecronaca di Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani.

Atletico Madrid-Real Sociedad, le probabili formazioni della finale di Coppa del Re

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Lookman; Griezmann, Alvaraz. All. Simeone

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu; Elustondo, Caleta-Car, Gomez; Brais Mendez, Turrientes, Soler; Barrenetxea; Sucic, Oskarsson. All. Matarazzo