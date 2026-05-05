Tennis
video suggerito
video suggerito

Marcelo Rios oggi è irriconoscibile, l’ex numero 1 del tennis ha drasticamente cambiato vita

Marcelo Rios, ex numero 1 ATP, oggi ha 50 anni ed ha cambiato totalmente vita. Il tennis è solo un ricordo per Rios, che sui social posta le sue giornate in palestra e tra muscoli e tatuaggi è assai diverso a quello visto sui campi da tennis.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Marcelo Rios è stato un tennista fenomenale. Numero 1 della classifica ATP nel 1998 riuscì a raggiungere la vetta nell'epopea di Sampras e Agassi. Talento cristallino, brillante sul cemento e sulla terra rossa. Ha trionfato pure agli Internazionali d'Italia, ma non ha mai vinto uno Slam. Ora il cileno ha 50 anni, si è ritirato da tempo e sui social chi lo ha cercato, recentemente ha faticato a riconoscerlo. Rios ha soprattutto cambiato vita.

La splendida carriera di Marcelo Rios nel tennis

Rios è nato nel dicembre nel 1975, nel 1994 ha vinto il primo titolo ATP. Una carriera che non è stata lunghissima, a causa di un infortunio che ha dovuto terminare per problemi fisici a 29 anni. Rios, che era un mancino, è stato numero 1 in un'epoca ricca di grandissimi campioni. Ed è l'unico tennista di sempre a raggiungere il numero 1 ATP senza aver vinto uno torneo del Grande Slam, ha raggiunto la finale agli Australian Open del 1998, il suo anno d'oro, e altre cinque volte i quarti di finale. 18 titoli ATP con cinque 1000 in bacheca. Vinse Monte Carlo, Indian Wells, Miami (che all'epoca si giocava a Key Biscayne), Roma e Amburgo. 31 le finali complessive. Insomma, una carriera splendida.

Numero 1 ATP nel 1998

Anche se non è mai stato amatissimo il giocatore cileno, che non era un tennista particolarmente felice, per usare un eufemismo, nel rilasciare interviste e avere contatti con i tifosi, ‘allergico' agli autografi. Risposte a monosillabi ovunque, pure al presidente del Cile che lo invitò per celebrare il numero 1 nel Ranking nel 1998.

Leggi anche
Pescosolido: "Sinner non avrà quel problema che Alcaraz ha avuto senza Jannik. Lui è fatto così"

La vita di Rios dopo l'addio allo sport

Dopo l'addio all'attività ha provato a giocare nel circuito senior, ha fatto un'apparizione, qualche anno fa, per un ipotetico rientro, ma era un progetto assurdo. Sui social è piuttosto attivo, documenta la sua vita. Non quella sentimentale che storicamente è intensa, con diverse relazioni alle spalle. Il suo stile di vita è quello dell'ex campione che si gode la vita e passa tanto tempo in palestra. Il suo look è cambiato. Molto più muscoloso, tatuato e anche visivamente il campione di Roma 1998 è cambiato assai.

Ha vissuto in Florida, ma da qualche anno è ritornato in patria, in Cile dove, a suo dire, gli sarebbe stata offerta in passato la poltrona di ministro dello sport. Ma Rios ha declinato gentilmente la proposta, perché la politica non gli piace e lui non si sente adatto a quel mondo.

La lita con la compagna in Cile

Recentemente è tornato agli onori delle cronache, sui giornali cileni, per un brutto episodio avvenuto in un locale dove ha avuto una discussione piuttosto accesa con la sua compagna e le forze dell'ordine gli hanno chiesto di uscire dal locale, non con le buone. Il giorno dopo si è scusato pubblicamente sia in tv che su Instagram ammettendo le sue colpe.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
arbitropoli
Chi è Butti, ex dirigente Inter convocato per l'inchiesta arbitri che fa i calendari della Serie A
La Procura di Milano convoca esponenti della Lega Serie A come 'persone informate sui fatti'
Schenone dell'Inter convocato in Procura, spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti Serie A
Rocchi e l'intercettazione con Gervasoni sull'Inter: "Loro quell'arbitro non lo vogliono più vedere"
Inchiesta arbitri: nomi 'graditi' o 'sgraditi' all'Inter? Le zone d’ombra per l’ipotesi di frode sportiva
Marco Gabriele: "C'erano arbitri che aspettavano il VAR per decidere. Così non si può arbitrare"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views