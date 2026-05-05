Marcelo Rios oggi è irriconoscibile, l’ex numero 1 del tennis ha drasticamente cambiato vita

Marcelo Rios, ex numero 1 ATP, oggi ha 50 anni ed ha cambiato totalmente vita. Il tennis è solo un ricordo per Rios, che sui social posta le sue giornate in palestra e tra muscoli e tatuaggi è assai diverso a quello visto sui campi da tennis.

Marcelo Rios è stato un tennista fenomenale. Numero 1 della classifica ATP nel 1998 riuscì a raggiungere la vetta nell'epopea di Sampras e Agassi. Talento cristallino, brillante sul cemento e sulla terra rossa. Ha trionfato pure agli Internazionali d'Italia, ma non ha mai vinto uno Slam. Ora il cileno ha 50 anni, si è ritirato da tempo e sui social chi lo ha cercato, recentemente ha faticato a riconoscerlo. Rios ha soprattutto cambiato vita.

La splendida carriera di Marcelo Rios nel tennis

Rios è nato nel dicembre nel 1975, nel 1994 ha vinto il primo titolo ATP. Una carriera che non è stata lunghissima, a causa di un infortunio che ha dovuto terminare per problemi fisici a 29 anni. Rios, che era un mancino, è stato numero 1 in un'epoca ricca di grandissimi campioni. Ed è l'unico tennista di sempre a raggiungere il numero 1 ATP senza aver vinto uno torneo del Grande Slam, ha raggiunto la finale agli Australian Open del 1998, il suo anno d'oro, e altre cinque volte i quarti di finale. 18 titoli ATP con cinque 1000 in bacheca. Vinse Monte Carlo, Indian Wells, Miami (che all'epoca si giocava a Key Biscayne), Roma e Amburgo. 31 le finali complessive. Insomma, una carriera splendida.

Numero 1 ATP nel 1998

Anche se non è mai stato amatissimo il giocatore cileno, che non era un tennista particolarmente felice, per usare un eufemismo, nel rilasciare interviste e avere contatti con i tifosi, ‘allergico' agli autografi. Risposte a monosillabi ovunque, pure al presidente del Cile che lo invitò per celebrare il numero 1 nel Ranking nel 1998.

La vita di Rios dopo l'addio allo sport

Dopo l'addio all'attività ha provato a giocare nel circuito senior, ha fatto un'apparizione, qualche anno fa, per un ipotetico rientro, ma era un progetto assurdo. Sui social è piuttosto attivo, documenta la sua vita. Non quella sentimentale che storicamente è intensa, con diverse relazioni alle spalle. Il suo stile di vita è quello dell'ex campione che si gode la vita e passa tanto tempo in palestra. Il suo look è cambiato. Molto più muscoloso, tatuato e anche visivamente il campione di Roma 1998 è cambiato assai.

Ha vissuto in Florida, ma da qualche anno è ritornato in patria, in Cile dove, a suo dire, gli sarebbe stata offerta in passato la poltrona di ministro dello sport. Ma Rios ha declinato gentilmente la proposta, perché la politica non gli piace e lui non si sente adatto a quel mondo.

La lita con la compagna in Cile

Recentemente è tornato agli onori delle cronache, sui giornali cileni, per un brutto episodio avvenuto in un locale dove ha avuto una discussione piuttosto accesa con la sua compagna e le forze dell'ordine gli hanno chiesto di uscire dal locale, non con le buone. Il giorno dopo si è scusato pubblicamente sia in tv che su Instagram ammettendo le sue colpe.