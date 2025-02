video suggerito

Perché Bresh ha indossato una collana col granchio sul green carpet di Sanremo 2025 Bresh, in gara al Festival di Sanremo 2025 con La tana del granchio, è stato tra i grandi protagonisti della sfilata sul green carpet. In quanti hanno notato la sua originale collana? Ecco il significato simbolico che nasconde.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, lunedì 10 febbraio 2024, è andata in scena la tradizionale sfilata sul green carpet dei Big in gara al Festival di Sanremo. Alla vigilia del debutto della 75esima edizione della kermesse, i cantanti si sono ritrovati fuori all'Ariston per salutare i fan e ne hanno approfittato per dare una piccola anteprima dello stile che sfoggeranno sul palco. Elodie, Achille Lauro, Fedez: tra i grandi protagonisti dell'evento c'è stato anche Bresh, alias Andrea Brasi, che per l'occasione ha sorpreso il pubblico con un'originale collana personalizzata: qual è il significato simbolico del gioiello?

Come sono nati i look di Bresh a Sanremo 2025

Bresh è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025, al quale partecipa con il brano La tana del granchio. Per lui non si tratta della prima volta all'Ariston, aveva già calcato l'ambito palco lo scorso anno al fianco di Emma Marrone durante la serata cover, ma è chiaro che ora l'esperienza da concorrente è ancora più emozionante. Non sorprende, dunque, che abbia voluto curarne ogni dettaglio, soprattutto quando si parla di stile. Come spiegatoci dal suo stylist Michele Potenza, tutti i look sanremesi del cantante sono nati con l'obiettivo di rappresentare la canzone anche a livello visivo. L'outfit del green carpet firmato Ami Paris non fa eccezione, anzi, è stato arricchito da una originale collana col granchio.

Bresh in Ami Paris

Chi ha firmato la collana granchio di Bresh

Il gioiello a forma di granchio sfoggiato da Bresh sul green carpet del Festival 2025 è un pezzo artigianale ed hand made realizzato appositamente per lui dall'artista romana Chiara BCN. Qual è il suo significato simbolico? Chiaramente è un rimando alla "tana del granchio" descritta nella canzone, un luogo intimo e nascosto dove l'artista si rifugia nei momenti difficili. Essendo Bresh del segno del cancro, il granchio rappresenta sé stesso alle prese con una lotta di personalità. Lo stylist Michele Potenza, inoltre, ci ha spiegato che la scelta del gioiello nasconde un ulteriore valore simbolico: da bambino Andrea aveva ricevuto in regalo una collanina molto simile e ora, in un'occasione tanto importante come Sanremo, ha voluto reinterpretarla in chiave moderna.

Bresh con collana Chiara BCN