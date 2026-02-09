Spopola il “turismo dei supermercati”: perché in vacanza tutti vogliono visitare i negozi di alimentari

Ogni volta che organizziamo un viaggio, raccogliamo informazioni su musei, siti storici, ristoranti rinomati e luoghi iconici da visitare, così da non arrivare impreparati sul posto e avere un preciso itinerario da seguire. La cosa che in pochi sanno è che da qualche tempo a questa parte sta spopolando un trend travel molto originale: quello del "turismo dei supermercati". Di cosa si tratta? Della mania di organizzare dei tour in supermarket e negozi di alimentari durante la vacanza: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Il travel trend del momento

Per molti viaggiatori internazionali non c'è niente di più emozionante che andare al supermercato durante una vacanza in un paese estero, il motivo? Non solo si trovano pasti pronti a prezzi molto più economici rispetto ai ristoranti, tra le corsie e gli scaffali è anche possibile trovare nuovi mondi di sapori e prodotti esclusivi che è difficile trovare in Italia. Sebbene in molti avessero questa abitudine da tempo, solo negli ultimi mesi è diventata un travel trend amatissimo dagli utenti dei social, dove si fa a gara per trovare il supermarket più fornito e originale.

Perché visitare i supermercati piace tanto

Stando alle stime, ben il 77% dei viaggiatori praticherebbe il turismo da supermercato, tanto da essere disposto a "sacrificare" musei e luoghi iconici pur di fare visita a un negozio di alimentari. In moltissimi, inoltre, ai classici souvenir come calamite e bicchierini con il logo della città preferirebbero gli snack regionali, le spezie locali e i cibi di uso quotidiano, dai formaggi agli insaccati, a patto che siano introvabili nel nostro paese. Per quale motivo questa mania sta vivendo un vero e proprio boom? Visti i prezzi alle stelle degli hotel e dei ristoranti, in molti optano per una casa vacanze con angolo cottura, ritrovandosi a dover cucinare a pranzo e cena. Insomma, il trend è nato da una semplice necessità ma, vista la particolarità dei prodotti, è riuscito a conquistare tutti.