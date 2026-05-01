Se volete andare nella città dei tulipani, non dovete andare ad Amsterdam

In primavera i tulipani colorano le città, ma pochi sanno che la loro vera culla non è Amsterdam bensì Istanbul. Qui, tra storia ottomana, simboli sacri e un grande festival internazionale, il fiore è diventato identità e racconto nazionale.

Istanbul, la città dei tulipani

Siamo nel cuore della primavera e le città si riempono di colori in ogni angolo. I fiori sbocciano ovunque e, come sempre, i tulipani restano tra i più amati e fotografati. Per molti sono indissolubilmente legati ad Amsterdam, ai suoi canali e ai campi ordinati dei Paesi Bassi. Eppure, pochi sanno che la loro vera culla non è olandese ma turca, e che la città che ne ha fatto un simbolo identitario e culturale molto prima dell’Europa è Istanbul. Qui il tulipano non è soltanto un fiore ornamentale, ma un elemento che unisce significato estetico, spirituale e storico, celebrato ancora oggi in un festival internazionale che trasforma parchi e piazze in distese di colori.

Istanbul al tramonto con i tulipani

Istanbul, la città dei tulipani

La storia dei tulipani a Istanbul affonda le sue radici nel mondo ottomano, dove il fiore venne coltivato e selezionato con grande cura a partire già dal XVI secolo, dopo essere arrivato dall’Asia centrale attraverso le rotte commerciali e le tradizioni orticole dei Selgiuchidi. Gli Ottomani ne fecero rapidamente un oggetto di raffinata coltivazione nei giardini imperiali, sviluppando centinaia di varietà e trasformandolo in un elemento centrale dell’estetica di corte. Tra il 1718 e il 1730 si colloca il cosiddetto periodo dei tulipani, la Lale Devri, una fase della storia ottomana in cui il fiore diventa simbolo di lusso, piacere e raffinatezza culturale. Sotto il gran visir Nevşehirli Damat İbrahim Pasha, i giardini di Istanbul si arricchiscono di varietà sempre più elaborate, mentre il tulipano entra anche nell’arte, nella poesia e nella decorazione delle ceramiche e dell’architettura.

Il tappeto di tulipani più grande del mondo, Istanbul

Simbolo sacro e culturale

Nel mondo ottomano e nella tradizione islamica, il tulipano assume quindi una valenza simbolica e spirituale. La sua forma, che ricorda una fiamma che si innalza verso l’alto, è stata spesso associata alla perfezione divina e, in alcune interpretazioni, alla parola stessa Allah scritta in caratteri stilizzati. Non è solo un ornamento naturale, ma un segno che rimanda all’ordine e alla bellezza della creazione del mondo.

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Tulipani colorati al Parco Emirgan, Istanbul

Questa dimensione simbolica ha alimentato nei secoli una straordinaria attenzione alla coltivazione del fiore nei giardini imperiali e urbani. A Istanbul, spazi come i giardini del Palazzo Topkapi, il parco Emirgan e le aree verdi attorno alle antiche moschee diventano luoghi in cui il tulipano non è semplice decorazione, ma parte integrante di una visione estetica più ampia, in cui natura, cultura e spiritualità si intrecciano, come si vede anche riprodotto nell'arte e nell'architettura.

L’harem di Palazzo Topkapi

Il festival internazionale dei tulipani

Ogni anno, nel mese di aprile, Istanbul celebra il tulipano con un grande Festival Internazionale del tulipano che coinvolge tutta la città. Oltre 20 milioni di bulbi vengono piantati nei mesi precedenti e, con l’arrivo della primavera, trasformano parchi, strade e piazze in tappeti fioriti che cambiano il volto urbano per settimane. Il festival non si concentra in un solo luogo, ma si diffonde in diversi quartieri, dai grandi parchi storici come Emirgan fino alle aree centrali come Sultanahmet, creando un percorso che invita cittadini e turisti a riscoprire la città attraverso i suoi colori. In questo periodo Istanbul diventa una vera e propria una città-giardino, dove il tulipano è il protagonista assoluto, ricordando a chi la visita che la sua storia non appartiene solo ai Paesi Bassi, ma affonda le radici in una tradizione molto più antica e complessa.