Qual è l’antica città romana 10 volte più grande di Disneyland

Sapete che esiste un’antica città romana 10 volte più grande di Disneyland? Ecco dove si trova e come è fatta.

Siete amanti della storia e dei siti storici davvero molto antichi? Fareste bene a prenotare subito un volo per la Turchia, facendo tappa a Efeso. Non solo trabocca di tesori archeologici unici nel loro genere, tra le sue meraviglie vanta anche un'enorme città antica, attualmente tra i Patrimoni dell'Umanità UNESCO. Fondata nel X secolo a.C., quest'ultima si estende su oltre 600 ettari, dunque nella pratica è 10 volte più grande del parco divertimenti di Disneyland.

La storia dell'antica città di Efeso

Quando si entra nella città antica di Efeso, nella provincia di Smirne, in Turchia, si ha l'impressione di tornare 2.000 anni indietro nel tempo. Costruita sull'estuario di quello che un tempo era il fiume Kaystros, vicino alla costa egea, Efeso prosperò come snodo commerciale che collegava Oriente e Occidente, tanto da essere stata visitata da condottieri come Alessandro Magno, Antonio e Cleopatra. Gran parte delle rovine risalgono al periodo in cui la città era una fiorente e ricca metropoli romana e lo si evince dalle strade principali, ancora lastricate di marmo, costeggiate da enormi statue di cittadini illustri. Fin dall'ingresso, sullo sfondo di verdi colline, ci si perde tra pilastri color crema e pavimenti in marmo, perfettamente sopravvissuti allo scorrere inesorabile del tempo.

Tempio di Artemide

Cosa visitare a Efeso

A causa dell'insabbiamento del suo porto sul fiume Caistro, dopo il VI secolo d.C. la città perse la sua importanza strategica e fu progressivamente abbandonato. Un tempo, però, tutto trasudava ricchezza lungo le sue strade: c'erano negozi di seta e incenso, alberi in fiore e preziose lampade. L'attrazione principale è sempre stata il Tempio di Artemide, risalente al VI secolo a.C. e considerato una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico. Durante il tour dell'antica città non può mancare una visita al Tempio di Adriano, alla biblioteca di Celso costruita in onore del senatore Gaio Giulio Celo Polemeano, all'antico teatro, alle residenze aristocratiche, alle terme e ai resti del bordello a Curetes Street. La particolarità dell'antica città di Efeso? Non solo è patrimonio UNESCO, è anche 10 volte più grande di Disneyland grazie ai suoi 647 ettari di superficie, dato che lascia solo immaginare la sua incredibile grandezza.