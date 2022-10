Quanto costa dormire nell’hotel subacqueo con vista sulla Grande Barriera Corallina A largo della costa australiana è possibile dormire in suite subacquee con vista privilegiata sulla Grande Barriera Corallina per una notte indimenticabile.

A cura di Clara Salzano

La suite subacquea sulla barriera Corallina

Esplorare il mondo sottomarino da vicino, dormire immersi in un giardino di coralli, tra colori vivaci, anemoni, pesci pappagallo, tartarughe e squali, sono solo alcune delle incredibili esperienze che si possono vivere in una suite subacquea del Reefworld. Si tratta di un hotel sopra una delle tante piccole barriere coralline che compongono la Grande Barriera Corallina, al largo della costa australiana delle Whitsundays, dove seguire un'avventura di un giorno o restare a dormire per una notte indimenticabile.

Reefworld alle isole Whitsundays

La Grande Barriera Corallina australiana è il più grande sistema di barriera corallina del mondo, dichiarata Patrimonio dell'Umanità, con oltre 2.900 singole barriere coralline e 900 isole che si estendono per oltre 2.300 chilometri. Tra queste le isole Whitsundays, nel cuore della Barriera, appena al largo della costa centrale del Queensland, quasi completamente disabitate che si raggiungono solo con crociere giornaliere che permettono di fare snorkeling, immersioni subacquee e tour in semi-sottomarino ma non solo. Ora è possibile anche dormire a bordo delle crociere Reefworld grazie a due suite sottomarine che possono ospitare massimo quattro clienti a notte.

Una delel due suite di Reefworld

La Reefworld si trova proprio sopra la colorata Hardy Reef e accanto al pontile si trova un muro di corallo con centinaia di specie di pesci che è possibile ammirare comodamente dalla propria stanza. L'esperienza offre un soggiorno unico. Ogni suite è dotata di un letto matrimoniale, bagno attrezzato e finestra panoramica sulla barriera corallina. Gli ospiti cenano a bordo circondati dalle meraviglie del mare.

Il bagno sottomarino

Il costo per le suite subacquee è di circa 1220 euro a notte a coppia, a parte è il costo della crociera per raggiungere la stanza e le varie attività. A bordo del Reefworld sono disponibili anche letti sul ponte che permettono di dormire all'aria aperta. sotto le stelle, con vista speciale sulla barriera corallina, a partire da 600 euro a notte.