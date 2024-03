Gli anelli di divorzio di Emily Ratajkowski: ha riciclato i diamanti del fidanzamento con l’ex marito Emily Ratajkowski ha detto addio all’anello di fidanzamento regalatole dall’ex marito Sebastian Bear-McClard. Piuttosto che sbarazzarsene, gli ha dato una nuova vita riutilizzando i maxi diamanti per realizzare due nuovi preziosi definiti “anelli di divorzio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emily Ratajkowski ha dimostrato a tutti come bisogna affrontare una rottura con il piede giusto: piuttosto che lasciarsi sopraffare dalla tristezza e dallo sconforto, quando ha annunciato la separazione dall'ex marito Sebastian Bear-McClard ha celebrato in tutti i modi la sua ritrovata libertà. Feste folli con gli amici, viaggi in giro per il mondo, nuovi progetti lavorativi, flirt con personaggi più o meno famosi e dolci giornate trascorse col figlio Sly: la modella si è concentrata sul suo benessere ed è proprio in questo modo che è riuscita ad affrontare tutto con estrema forza e senza rimpianti. Ora ha pensato bene di sbarazzarsi anche del simbolo dell'amore eterno per eccellenza: l'anello di fidanzamento regalatole prima del matrimonio.

I due nuovi anelli di diamanti di Emily Ratajkowski

In quante dopo una brusca separazione chiudono l'anello di fidanzamento nel cassetto, provando a dimenticare che fino a qualche mese prima era stato il simbolo della promessa di amore eterno? Emily Ratajkowski ha pensato bene di non cedere a questi classici cliché, ha preferito dare una nuova vita a quei maxi diamanti che le aveva regalato Sebastian Bear-McClard. A quasi 2 anni dal divorzio si è scattata dei sensuali selfie tra le lenzuola, facendo un primo piano sulla mano sinistra dove ha sfoggiato due nuovi maxi anelli con fascia in oro bianco e diamanti incastonati. Quello sul mignolo ha la pietra a goccia, l'altro è dalla forma allungata e ricopre per intero la larghezza dell'anulare.

I nuovi anelli di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski, come sono nati gli anelli di divorzio

Nella didascalia la modella non ha lasciato spazio a dubbi: non si tratta di gioielli che si è regalata da sola ma di veri e propri "anelli di divorzio". A realizzarli è stato il brand di gioielli Alison Lou, che ha letteralmente riciclato il diamante del vecchio anello di fidanzamento di Sebastian Bear-McClard, dividendolo in due per realizzare dei nuovi preziosi da poter indossare anche a matrimonio finito. I fan hanno apprezzato moltissimo l'idea, tanto da non aver esitato a definire Emily "iconica". In quante si lasceranno ispirare dalla geniale intuizione della top model, dando una nuova vita a quelli che chiaramente non sono più un simbolo di amore?