Quanto vale l’anello di fidanzamento di Cher con diamante a goccia Cher (76 anni) è legata al producer Alexander Edwards (36 anni). La diva ha mostrato un anello di enorme valore che fa pensare a un fidanzamento.

A cura di Giusy Dente

Cher ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. La pluripremiata cantante ha sposato il suo grande amore Sonny Bono nel 1964: dopo 11 anni di matrimonio e un figlio si sono separati nel 1975, rimanendo comunque in buoni rapporti. Nello stesso anno è convolata a nozze con Gregg Allman, da cui ha avuto il figlio Elijah Blue Allman (nato l'anno successivo). Hanno divorziato ufficialmente nel 1979 e da allora alla cantante sono stati attribuiti diversi flirt. È stata sentimentalmente legata anche a Tom Cruise negli anni Ottanta, quando lui era un 23enne agli esordi e lei una 39enne già di fama mondiale. Al momento la star fa coppia fissa con Alexander Edwards, produttore musicale 40 anni più giovane.

Cher è vicina al terzo matrimonio?

Cher e Alexander Edwards stanno insieme da settembre. Il producer, padre di un figlio nato dalla relazione con Amber Rose, ha 36 anni mentre Cher ne ha 76. La differenza d'età sembra non sia d'ostacolo al loro amore e anzi, potrebbero presto fare un passo avanti nella loro storia. Benché dai diretti intreressati non siano arrivate dichiarazioni ufficiali, ha fatto il giro del web il Tweet in cui la cantante mostra un grosso anello di fidanzamento. In un secondo Tweet ha scritto di aver condiviso la foto solo per poter far vedere la nail art colorata del suo compagno, ma c'è chi già parla di terzo matrimonio in vista.

Quanto costa l'anello di fidanzamento di Cher

Che sia un anello di fidanzamento o meno, certamente quello mostrato da Cher è un gioiello di grande valore! Impossibile non notare la lucentezza sprigionata dalla pietra centrale, un diamante a goccia estremamente prezioso. L'esperto Mike Fried a Page Sixù ha spiegato che potrebbe valere un quarto di milione di dollari, ossia quasi 240 mila euro. "L'anello di Cher è spettacolare. La pietra centrale a forma di pera sembra misurare 6 carati" ha aggiunto.

"I diamanti a forma di pera di questo peso in carati sono incredibilmente rari, soprattutto quelli di alta qualità. Anche il cinturino sembra essere personalizzato, con un design affusolato che fiancheggia il diamante. Questo anello ha richiesto un'attenta pianificazione, design e lavorazione artigianale. È tanto accattivante quanto senza tempo" ha concluso l'esperto.