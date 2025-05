video suggerito

Il regalo di Giulia De Lellis a Tony Effe: il significato dell'anello tempestato di diamanti

A cura di Giusy Dente

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo un momento magico: presto diventeranno genitori. L'influencer ha confermato, dopo settimane di insistenti rumors, di essere in dolce attesa. La notizia della gravidanza era in effetti stata già anticipata: era trapelata prima sui social finendo poi sui giornali. Contro questo eccessivo gossip si è scagliata Aurora Ramazzotti. Anche lei vittima della stessa frenesia quando aspettava Cesare, ha ribadito che una donna ha il diritto che scegliere come e quando comunicare un'informazione così delicata, senza pressioni e fonti di stress. Adesso l'influencer sembra più serena e si sta godendo il momento. Ha fatto un regalo al suo compagno, per celebrare l'arrivo della loro bambina che nascerà dopo l'estate.

Il significato del gioiello

Giulia De Lellis ha indossato il primo bikini da mamma, mostrando il pancione. Il corpo si sta lentamente trasformando, come è giusto che sia ed è comprensibile che serva tempo per abituarsi e accettare questi cambiamenti. Lei per ora, sta sfruttando il guardaroba del suo compagno! Ha scoperto la comodità dei pantaloni di Tony Effe, perfetti quando ha voglia di comodità, ora che la pancia comincia a essere più rotonda. La relazione tra i due, in cui all'inizio credevano in pochi, si è consolidata passo dopo passo e ora sono pronti ad allargare la famiglia. Hanno già scelto il nome del bebè, che dovrebbe nascere in autunno. La chiameranno Priscilla.

In onore della prima figlia, il rapper ha aggiunto un tatuaggio alla sua collezione: si è scritto il nome della bimba sul viso. In aggiunta, è arrivato anche un regalo di Giulia De Lellis, per celebrare questo momento speciale. L'influencer si è rivolta a A Jewellers, azienda fondata a Londra nel 2008 specializzata in gioielli personalizzati di lusso e pietre preziose. Tra i clienti figurano tante celebrities, ma anche membri di royal families. Giulia De Lellis ha commissionato un anello disegnato su misura, con un chiaro messaggio di valore sentimentale: c'è la P, iniziale del nome Priscilla. L'anello è tempestato di diamanti bianchi e rosa, con un fiocchetto centrale. A differenza dei famigerati gioielli di Sanremo, questo a Tony Effe non creerà mai problemi!

