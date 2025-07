Per molte destinazioni non si dovrà più mostrare la carta d’identità per salire sull’aereo: quale documento serve

Anche in Italia come lo è già in Germania, presto non sarà più necessario esibire la carta di identità prima dell'imbarco. Cambia, infatti, la norma che regola l'accesso al velivolo, che era vincolata a questo passaggio: fino a qualche giorno fa era obbligatorio mostrare il documento al gate, sia per voli nazionali che per le rotte internazionali. L'Enac, invece, ha deciso di introdurre un cambiamento, anche se con alcune limitazioni: l'obbligo di documento resterà comunque in vigore per alcune specifiche destinazioni. Non c'è una data ufficiale di entrata in vigore, ma sono in corso dei test.

Cosa cambia al momento dell'imbarco

Niente più documento d'identità, ma solo carta d'imbarco al gate, sia all'imbarco dei voli nazionali che verso i Paesi dell'area Schengen: è la decisione dell'Enac. La disposizione dell'Ente nazionale per l’aviazione civile ha avuto il via libera anche del ministero dell'Interno nei giorni scorsi anche se non è ancora ufficialmente in vigore. È in corso una fase di sperimentazione su alcuni voli: hanno avuto questa sorpresa, per esempio, i passeggeri del volo Ryanair Bergamo-Minorca del 6 luglio scorso, i primi a non dover esibire il documento di identità, ma solo la carta d'imbarco. Pochissimi erano al corrente della novità. Restano comunque delle limitazioni, che riguardano principalmente destinazioni sensibili per l'immigrazione.

Il Corriere ha potuto consultare in esclusiva il documento ufficiale dove si parla di "modifica del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile". Mentre fino a questo momento, era necessario verificare l'identità del passeggero attraverso la concordanza tra nominativo riportato sulla carta d'imbarco, nominativo sul documento di identità e riscontro visivo, ora questo obbligo è venuto meno. Di fatto, infatti, per l'Enac il fatto di superare i varchi con i metal detector ed entrare nell'area sterile dell'aeroporto è sufficiente come misura di sicurezza e non necessita ulteriori step di verifica. Se da un lato non si compromette la sicurezza, dunque, dall'altro si va invece ad agire positivamente sulle tempistiche, velocizzando i tempi al gate.

Quali sono le destinazioni escluse

Basterà la carta d'imbarco sia sui voli nazionali che quelli diretti verso i Paesi dell'area Schengen, ossia 25 dei 27 Stati membri dell'Unione europea. A questi si aggiungono quelli dell'Associazione europea di libero scambio dunque Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Restano esclusi Irlanda, Cipro e i voli con destinazioni extra Schengen.