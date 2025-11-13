Viaggiare senza passaporto: quali paesi fuori dall’Europa si possono visitare con la carta d’identità

Chi ha detto che per viaggiare fuori dall'Unione Europea serve necessariamente il passaporto? Coloro che devono rinnovarlo o che semplicemente non hanno alcuna intenzione di farlo per motivi economici sanno bene che la cosa potrebbe rivelarsi particolarmente limitante, soprattutto se si ha intenzione di volare oltreoceano. Il dettaglio che in pochi conoscono, però, è che esistono alcuni paesi che non richiedono né questo documento, né altri visti e permessi particolari, per visitarli basta essere muniti di una carta d'identità valida per l'espatrio: ecco quali sono.

Area Schengen, cos'è e quali paesi ne fanno parte

Si chiama area Schengen ed è la zona composta da 29 paesi europei che hanno eliminato i controlli alle frontiere, permettendo la libera circolazione di persone e merci. Si tratta di nazioni che non richiedono il passaporto ai turisti: coloro che li visitano per un periodo di massimo tre mesi possono visitarli con la semplice carta d'identità. Quali nazioni sono? Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera sono i paesi dell'area Schengen che non fanno parte dell'UE, mentre tra quelli che sono parte integrante dell'Unione Europea ci sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

I paesi fuori dall'Europa che richiedono solo la carte d'identità

Uscendo dall'Europa esistono anche altri paesi che possono essere visitati senza passaporto, l'importante è che vengano rispettate delle precise condizioni. L'Egitto richiede solo la carta d'identità (valida almeno per altri 6 mesi) ma con un visto d'ingresso da fare al momento dell'arrivo (per cui occorrono due fototessere). In Turchia occorre una CI in perfette condizioni valida per altri 5 mesi, mentre in Marocco si può entrare col documento di identità solo se si partecipa a un viaggio organizzato da un tour operator.

Dai Caraibi alla Polinesia, i luoghi esotici che non necessitano il passaporto

Chi è alla ricerca di un luogo esotico da visitare senza passaporto può puntare sugli PTOM, ovvero le isole e i territori che hanno legami speciali con alcuni paesi dell'UE. Caraibi, Polinesia, isola di San Martino e alcune zone vicino al Canada, da Saint Pierre a Miquelon: questi sono i paesi in cui all'ingresso viene richiesta solo la carta d'identità italiana valida per l'espatrio. È essenziale, inoltre, che il documento sia in ottime condizioni (naturalmente sarebbe meglio averlo in versione digitale e non cartaceo, che potrebbe creare alcuni problemi).