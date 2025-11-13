stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Viaggiare senza passaporto: quali paesi fuori dall’Europa si possono visitare con la carta d’identità

Non avete il passaporto ma non volete rinunciare ai viaggi oltreoceano? Ecco quali sono i paesi extra europei che accettano la sola carta d’identità.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Chi ha detto che per viaggiare fuori dall'Unione Europea serve necessariamente il passaporto? Coloro che devono rinnovarlo o che semplicemente non hanno alcuna intenzione di farlo per motivi economici sanno bene che la cosa potrebbe rivelarsi particolarmente limitante, soprattutto se si ha intenzione di volare oltreoceano. Il dettaglio che in pochi conoscono, però, è che esistono alcuni paesi che non richiedono né questo documento, né altri visti e permessi particolari, per visitarli basta essere muniti di una carta d'identità valida per l'espatrio: ecco quali sono.

Area Schengen, cos'è e quali paesi ne fanno parte

Si chiama area Schengen ed è la zona composta da 29 paesi europei che hanno eliminato i controlli alle frontiere, permettendo la libera circolazione di persone e merci. Si tratta di nazioni che non richiedono il passaporto ai turisti: coloro che li visitano per un periodo di massimo tre mesi possono visitarli con la semplice carta d'identità. Quali nazioni sono? Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera sono i paesi dell'area Schengen che non fanno parte dell'UE, mentre tra quelli che sono parte integrante dell'Unione Europea ci sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

I paesi fuori dall'Europa che richiedono solo la carte d'identità

Uscendo dall'Europa esistono anche altri paesi che possono essere visitati senza passaporto, l'importante è che vengano rispettate delle precise condizioni. L'Egitto richiede solo la carta d'identità (valida almeno per altri 6 mesi) ma con un visto d'ingresso da fare al momento dell'arrivo (per cui occorrono due fototessere). In Turchia occorre una CI in perfette condizioni valida per altri 5 mesi, mentre in Marocco si può entrare col documento di identità solo se si partecipa a un viaggio organizzato da un tour operator.

Leggi anche
Qual è il paese in cui si può entrare senza visto (che ha alcune delle spiagge più belle al mondo)

Dai Caraibi alla Polinesia, i luoghi esotici che non necessitano il passaporto

Chi è alla ricerca di un luogo esotico da visitare senza passaporto può puntare sugli PTOM, ovvero le isole e i territori che hanno legami speciali con alcuni paesi dell'UE. Caraibi, Polinesia, isola di San Martino e alcune zone vicino al Canada, da Saint Pierre a Miquelon: questi sono i paesi in cui all'ingresso viene richiesta solo la carta d'identità italiana valida per l'espatrio. È essenziale, inoltre, che il documento sia in ottime condizioni (naturalmente sarebbe meglio averlo in versione digitale e non cartaceo, che potrebbe creare alcuni problemi).

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Film
e serie tv
Wilton House, la dimora aristocratica inglese dove hanno girato Frankenstein
Perché nel primo trailer de Il Diavolo veste Prada 2 Miranda Priestly indossa le scarpe rosse borchiate
Perché nel primo trailer de Il Diavolo veste Prada 2 Miranda Priestly indossa le scarpe rosse borchiate
All'asta i cimeli di Dawson’s Creek, dalla collana di Joey alla camicia di flanella di Dawson
All'asta i cimeli di Dawson’s Creek, dalla collana di Joey alla camicia di flanella di Dawson
Le location di The Traitors: dove si trovano i castelli che fanno da sfondo al reality
Le location di The Traitors: dove si trovano i castelli che fanno da sfondo al reality
Come ha fatto Jacob Elordi a diventare Frankenstein: "Una trasformazione liberatoria"
Come ha fatto Jacob Elordi a diventare Frankenstein: "Una trasformazione liberatoria"
All's Fair, Kim Kardashian è un'avvocata: il power dress non è mai stato così fashion
All's Fair, Kim Kardashian è un'avvocata: il power dress non è mai stato così fashion
Una statua dedicata a Bridget Jones: dove verrà costruito l'omaggio all'eroina del film
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views