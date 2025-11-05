stile e Trend
Qual è il paese in cui si può entrare senza visto (che ha alcune delle spiagge più belle al mondo)

Sapete che esiste un paese nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico che non ha bisogno di visto per essere visitato? Ecco qual è.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Ogni volta che si parte alla volta di una meta internazionale è necessario informarsi in modo accurato sui documenti necessari per visitarlo. Spesso, infatti, non basta solo la carta d'identità o il passaporto, è necessario richiedere anche altri permessi speciali, primo tra tutti il visto. Esiste, però, una meta turistica molto ambita che non richiede questo documento da quasi tutti i paesi di provenienza: ecco qual è e per quale motivo andrebbe visitato assolutamente da tutti gli amanti del mare e delle spiagge.

La "Venezia del Pacifico"

Si chiama Micronesia ed è uno stato insulare dell'Oceania nascosto nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico occidentale. Il suo nome letteralmente significa "piccole isole" e il motivo è molto semplice: è composto da più di 600 isole vulcaniche. Si divide in 4 stati, Yap, Chuuk, Pohnpei e Kosrae, che insieme sono 5 volte più grandi della Francia ,e vanta una popolazione di 105.500 abitanti (di cui però solo il 23,6% vive in aree urbane). Foreste lussureggianti, barriere coralline con un'incredibile biodiversità marina, spiagge paradisiache e un mare da sogno: la Micronesia viene definita la "Venezia del Pacifico" ed è la location perfetta per prendersi una pausa dalla normale quotidianità.

Micronesia
Micronesia

Quali documenti servono per entrare in Micronesia

Per quale motivo la Micronesia sta diventando così famosa? Al di là dei meravigliosi paesaggi, è apprezzatissima per la sua politica dei visti molto permissiva. All'interno del paese, infatti, si può entrare senza il documento, a patto che i soggiorni siano di breve durata (ovvero fino a 30 giorni). Tutto ciò che occorre per accedere alle isole è un passaporto valido, un biglietto di andata e ritorno e un modulo ad hoc da compilare all'arrivo. Nel caso in cui la permanenza dovesse superare i 30 giorni (ma senza andare oltre i 90 giorni), è necessario richiedere un permesso d'ingresso con possibilità di proroga. In quanti sceglieranno una di queste meravigliose isole per la loro prossima vacanza?

