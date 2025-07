In quali aeroporti non verranno più fatte togliere le scarpe ai controlli di sicurezza

Vi è mai capitato di dover togliere le scarpe per superare i controlli aerei? Da oggi non sarà più necessari, almeno in alcuni aeroporti: ecco quali.

Uno dei momenti più temuti delle partenze aeree? I controlli di sicurezza effettuati prima dell'ingresso ai gate. A qualcuno viene aperto il trolley, ad altri viene fatto un controllo anti-droga a campione e ad altri ancora vengono "sequestrati" oggetti proibiti o liquidi che vanno oltre i 100 ml: alcune volte, inoltre, se il metal detector si accende con la luce rossa, gli addetti alla sicurezza costringono il viaggiatore a togliersi le scarpe per ulteriori accertamenti. In alcuni aeroporti internazionali, però, le cose sono cambiate e a partire da questo momento non sarà più possibile chiedere ai turisti di superare i controlli a piedi nudi.

Il provvedimento approvato negli Stati Uniti

Negli ultimi due decenni a molti passeggeri aerei è stato chiesto di togliersi le scarpe per superare i controlli di sicurezza ma ora le cose sono cambiate, almeno negli aeroporti degli Stati Uniti. La Transportation Security Administration ha eliminato questo requisito di sicurezza "con effetto immediato", dunque non verrà più richiesto ai viaggiatori di attraversare il metal detector a piedi nudi. L'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza di viaggio ma mantenendo intatti gli standard di sicurezza, basti pensare al fatto che i passeggeri, tutti muniti di apposito biglietto aereo, saranno tenuti a sottoporsi anche a una verifica dell'identità.

L'evoluzione delle tecnologie di sicurezza

La norma non è arrivata a sorpresa, era in fase di valutazione durante l'amministrazione Biden, ma è stato il presidente Donal Trump ad aver approvato l'eliminazione di questa misura di sicurezza. Il motivo per cui venne introdotto l'obbligo di togliersi le scarpe per attraversare il metal detector? Nel 2001 Richard Reid, noto come "l'attentatore delle scarpe", nascose degli esplosivi proprio nelle calzature. Ora, però, le tecnologie di sicurezza si sono evolute in modo radicale e, complici i nuovi scanner e il maggior numero di agenti, i controlli alle scarpe sono diventati superflui. Presto questa iniziativa verrà introdotta anche negli aeroporti italiani?