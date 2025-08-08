Quali sono le scarpe che non andrebbero mai indossate in aereo

Siete in procinto di partire ma non sapete cosa indossare per il viaggio? Potete partire dalle scarpe: ecco quali sono quelle da evitare su un volo.

L'estate è la stagione dei viaggi per eccellenza e anche in questo 2025 sono moltissimi coloro che approfittano delle ferie per partire alla volta di mete più o meno esotiche. L'aereo, in particolare, continua a essere il mezzo di trasporto più amato e utilizzato, visto che permette di raggiungere mete lontane in pochissime ore e con il minimo sforzo. L'unico dettaglio di cui preoccuparsi? Rispettare le regole per superare senza intoppi i controlli di sicurezza. La cosa che in pochi sanno (visto che non è mai precisata dal personale aereo) è che esiste anche un preciso dress code per evitare qualsiasi tipo di inconveniente a bordo. Quali sono, ad esempio, le scarpe che non andrebbero mai indossate?

Perché non bisogna indossare sandali in aereo

È ormai risaputo che leggings e pantaloni aderenti andrebbero evitati quando si vola in aereo per una questione di salute, ma cosa dire, invece, delle scarpe? L'esperta di viaggi Pollyann ha utilizzato la sua pagina Instagram, @travelwithpalma , per dare delle dritte sulla questione ai passeggeri: a bordo di un velivolo non si dovrebbero mai indossare i sandali, neppure in estate quando le temperature sono roventi. Il motivo è molto semplice: nel caso in cui dovesse verificarsi un'emergenza in cabina, le scarpe aperte potrebbero creare non pochi problemi. Non solo non aderiscono bene al piede, mettendo a rischio cadute, ma non offrono nemmeno la protezione necessaria (fornita invece dalle calzature chiuse).

Le scarpe perfette per affrontare un volo

Quali sono le scarpe perfette per un viaggio aereo? Le sneakers, l'ideale per stare comodi sia "a riposo" che in caso di emergenza. "In caso di un un imprevisto come un incendio, vetri rotti o la necessità di evacuare rapidamente, avrai bisogno di scarpe chiuse per proteggere i piedi, muoverti rapidamente ed evitare possibili lesioni gravi", ha spiegato la travel blogger. Come se non bastasse, anche quando tutto fila liscio, i bagni degli aerei durante un volo sono decisamente "discutibili", dunque stare a piedi nudi in ambienti simili non risulta proprio l'ideale in fatto di igiene.