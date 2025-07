Quali sono i capi d abbigliamento che non andrebbero mai indossati su un volo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La partenza è sempre un accopagnata da grande entusiasmo, preannuncia una vacanza o comunque un periodo di relax, e non sorprende che per molti sia il momento più bello del viaggio. In quanti curano nei minimi dettagli anche l'abbigliamento da partenza? Per la maggior parte delle persone è fondamentale stare comodi, così da non provare alcun tipo di disagio o di fastidio mentre si rimane per ore e ore seduti. La cosa che in pochi sanno, però, è che ci sono alcuni indumenti (solitamente considerati super confortevoli) che potrebbero mettere a rischio la salute: ecco quali sono.

I rischi legati a pantaloni stretti e leggings

Quante volte è capitato di indossare un leggings o un pantalone attillato su un volo, convinti del fatto che fosse la scelta ideale quando si parla di comodità? Sebbene a primo impatto possa sembrare un'ottima idea, in verità si tratta di un'abitudine che potrebbe mettere a rischio la salute. A rivelarlo sono stati gli esperti del settore medico, secondo i quali gli abiti troppo attillati possono aver un impatto significativo sulla circolazione se ci si trova ad alta quota. "Indossare abiti troppo stretti può potenzialmente portare a condizioni come la sindrome compartimentale o la meralgia parestesica, provocando intorpidimento, formicolio e forti dolori alle gambe", ha spiegato il dottor Hugh Pabarue, specialistapresso il Metro Vein Centers.

Gli effetti degli abiti stretti sulla salute

In aereo si rimane per molto tempo seduti in una cabina angusta, dunque non si ha la possibilità di camminare o di cambiare spesso la posizione delle gambe, ed è proprio in questo caso che gli abiti attillati non aiutano alla circolazione. Riducono ancora di più la circolazione sanguigna, provocando gonfiore e intorpidimento alle gambe e nei casi peggiori anche trombosi venosa, una pericolosa condizione che genera coaguli di sangue negli arti inferiori. Il leggings, inoltre, potrebbero essere un problema anche in caso di emergenza a bordo: in caso di incendio, essendo in fibre sintetiche, espongono a un maggiore rischio ustioni.