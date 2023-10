Cecilia Rodriguez in divisa da scolaretta e treccine: replica l’iconico look di Britney Spears Cecilia Rodriguez ha ricreato uno dei look più iconici di Britney Spears: quello del video “Baby One More Time”.

A cura di Giusy Dente

Sarà che Halloween è alle porte, ma Cecilia Rodriguez proprio non ha resistito al fascino del travestimento, anche se un po' in anticipo e non a tema fantasmi. L'influencer per una festa ha scelto un look che ai molti è apparso immediatamente familiare, perché ricalca l'outfit iconico di un famoso video musicale che tutti abbiamo ben impresso nella mente, nonostante siano passati un bel po' di anni.

Cecilia Rodriguez si trasforma di Britney Spears

Prima che di Britney Spears si parlasse unicamente per gli scandali della vita privata, la cantante è stata sul tetto del mondo con la sua musica: una vera e propria star, soprannominata Principessina del Pop, con milioni di dischi venduti, premi e diversi record. La cantante è diventata famosa giovanissima, ha avuto una carriera brillante, minacciata purtroppo da una crisi personale e un crollo emotivo che l'hanno molto segnata, allontanandola dal palcoscenico.

Con le sue canzoni e i suoi video, però, ha sicuramente fatto la storia e oggi ha ancora milioni di follower che la sostengono e la seguono con affetto. Proprio dalla community dei fan più accaniti era nato il movimento #freebritney, che ha portato alla fine della tanto discussa tutela legale del padre, dopo anni di battaglie nelle aule dei tribunali. Uno dei video più famosi di Britney Spears è quello di Baby One More Time.

Il look iconico di Baby One More Time

Baby One More Time è l'album di debutto di Britney Spears, pubblicato il 12 gennaio 1999. Fu un successo epocale e l'omonimo singolo di lancio portò Britney Spears a diventare un vero e proprio fenomeno mondiale. Ad oggi il disco conta 25 milioni di copie vendute, uno dei maggiori successi discografici di tutti i tempi. Nel video, la cantante interpretava una studentessa annoiata tra i banchi di scuola, che trovava sollievo "fuggendo" col pensiero e improvvisando una danza nei corridoi.

Il look del video era quello di una teenager in uniforme: un perfetto look da scolaretta con gonnellina corta, cardigan grigio, camicetta bianca annodata sotto al seno con reggiseno in vista, capelli acconciati in due trecce, mocassini. L'anno scorso è stata la stessa Britney Spears a replicare l'iconico look. La versione di Cecilia Rodriguez prevede gonnellina plissettata, cardigan blu, camicetta bianca corta con reggiseno fucsia, parigine scure, mocassini neri, trecce con fiocchettini: perfettamente aderente all'originale.