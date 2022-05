Laura Pausini compie 48 anni: dopo l’Eurovision festa di compleanno in rosa con i mocassini metallici Oggi è una giornata speciale per Laura Pausini: ha compiuto 48 anni e ha festeggiato tra le mura di casa con un party tra pochi intimi. Dopo l’Eurovision ha abbandonato i tacchi e ha sfoggiato un paio di mocassini “metallici” in total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Laura Pausini ha appena concluso la sua esperienza al timone dell'Eurovision 2022, l'evento di fama internazionale che ha condotto al fianco di Alessandro Cattelan e Mika. Sul palco l'abbiamo vista spaziare tra maxi zeppe, abiti scintillanti e sensuali completi dai colori vitaminici, ma ora che è tornata a casa ha cambiato radicalmente registro. Oggi, 16 maggio, la cantante ha compiuto 40 anni e ha pensato bene di organizzare una festicciola tra le mura domestiche. Nonostante il party di compleanno fosse super intimo, non ha rinunciato allo stile, apparendo più glamour che mai tra palloncini colorati e maxi festoni che riproducono il suo nome.

Laura Pausini in total pink per il compleanno

Torta ricoperta di panna con delle candeline total pink, cappello scintillante, palloncini coloratissimi, una installazione che riproduce il nome "Laura": il compleanno casalingo di Laura Pausini è stato decisamente spettacolare, anche se ha preferito festeggiarlo tra pochi intimi dopo il "bagno di folla" all'Eurovision. Per l'occasione ha puntato ancora una volta sul rosa, abbinando il look ai festoni alle sue spalle. Ha infatti indossato un aio di pantaloni viola dal taglio classico e una camicia di jeans effetto degradè sui toni del pink, dando prova del fatto che questa nuance è in assoluto il must di stagione.

Laura Pausini in total pink per il compleanno

Quanto costano i mocassini rosa di Laura Pausini

A rendere sofisticato e super glamour il look da compleanno di Laura Pausini sono state le scarpe. Niente tacchi a spillo e maxi zeppe sfoggiate all'Eurovision, questa volta la cantante ha preferito delle calzature raso terra ma non per questo ha rinunciato all'eleganza.

I mocassini di Salvatore Ferragamo

Ha infatti indossato un paio di mocassini "metallici" firmati Salvatore Ferragamo, per la precisione un modello total pink della collezione Viva, dalle linee formali in pieno stile british e con l'iconico maxi fiocco sul collo del piede. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 695 euro. Insomma, Laura ha dimostrato ancora una volta di essere un'indiscussa icona fashion: anche quando rimane "comoda" è sempre impeccabile e cool.