Rinchiude la moglie in una stanza, lei si salva calandosi di notte dalla finestra: 28enne arrestato nel Mantovano

Un 28enne è stato arrestato per violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie. Dopo una lite l’avrebbe chiusa a chiave in una stanza per ore. Lei è riuscita a salvarsi saltando giù dalla finestra e a chiedere aiuto a un passante.

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere (Mantova) con l'accusa di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie 21enne. Secondo quanto si apprende da una nota diffusa dai militari, il 28enne – dopo l'ennesima lite domestica – avrebbe prima picchiato e poi chiuso a chiave la moglie all'interno di una camera della casa in cui vivevano insieme.

La donna sarebbe riuscita a mettersi in salvo scappando e calandosi giù dalla finestra in piena notte. Una volta raggiunta la strada avrebbe fermato il primo automobilista incontrato e chiesto aiuto. Da lì la chiamata alle forze dell'ordine. I fatti risalgono alla notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale stazione di servizio. La donna è stata accompagnata prima nell’Ospedale Civile di Castiglione delle Stiviere per tutti gli accertamenti del caso. I medici del Pronto Soccorso hanno rilasciato un referto secondo cui hanno giudicato la donna guaribile in 15 giorni di prognosi. Poi, una volta medicata e curata, la donna è stata accompagnata in caserma per formalizzare la querela nei confronti del marito.

Davanti ai militari la 21enne avrebbe raccontato quanto accaduto e soprattutto che non era la prima volta. Le violenze fisiche e psicologiche da parte del marito andavano avanti almeno da 9 mesi.

I militari si sono messi così subito alla ricerca dell'uomo, individuato e fermato nella serata di martedì 17 febbraio. In accordo con il Sostituto Procuratore di turno della Procura di Mantova, i militari hanno proceduto all'arresto dell'uomo e portato nel carcere di Mantova.